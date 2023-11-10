АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Економіка
Дата публікації

Протягом війни аукціони на "Прозорро.Продажі" принесли бюджетам понад 20 мільярдів

Протягом війни аукціони на "Прозорро.Продажі" принесли бюджетам понад 20 мільярдів
Аукціони на "Прозорро.Продажі" принесли 20 мільярдів. Ілюстрація: Рixabay

За час воєнного стану, державна електронна торгова система Прозорро.Продажі через аукціони передала до бюджетів на всіх рівнях 20 млрд гривень. Ці кошти надійшли в результаті проведення більш як 28.3 тис. онлайн-аукціонів, з середнім зростанням цін на активи на понад 60%.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Найбільше коштів, а саме - понад 6.3 млрд гривень, принесла реалізація активів збанкрутілих банків. Мала приватизація також допомогла наповнити бюджети на майже 5 млрд гривень, а продаж активів у справах з процедур банкрутства приніс понад 3.2 млрд гривень.

Серед найдорожчих активів, реалізованих під час воєнного стану, є наступні:

  • спецдозвіл на користування надрами на Майорівській площі за 1.1 млрд гривень,
  • активи ПАТ “Іллічівський олійножировий комбінат”. Переможець заплатив майже 700 млн гривень,
  • права вимоги за кредитними договорами колишньої “дочки” російського АТ “МР Банк”продаі за понад 680 млн. 

Повідомляється, що станом на 9 листопада, ще понад 3 тисячі аукціонів у системі перебувають на етапі укладання угод і можуть призвести до додаткового наповнення бюджетів на понад 2 млрд гривень.

Фото 2 — Протягом війни аукціони на "Прозорро.Продажі" принесли бюджетам понад 20 мільярдів

Перш віце-прем'єр-міністр та міністр економіки України Юлія Свириденко підкреслила, що це не лише прямі надходження до бюджетів, але й підтримка підприємств, нові інвестиції та робочі місця, що сприяють економічному зростанню в умовах війни.

Нагадаємо, до кінця 2023 року Фонд державного майна України планує провести аукціони малої приватизації через систему Prozorro. Продаж буде стосуватися ще 188 об'єктів. Основною метою приватизації є підвищення надходжень до державного бюджету через приватизацію.

Автор:
Тетяна Гойденко