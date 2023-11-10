Протягом війни аукціони на "Прозорро.Продажі" принесли бюджетам понад 20 мільярдів

За час воєнного стану, державна електронна торгова система Прозорро.Продажі через аукціони передала до бюджетів на всіх рівнях 20 млрд гривень. Ці кошти надійшли в результаті проведення більш як 28.3 тис. онлайн-аукціонів, з середнім зростанням цін на активи на понад 60%.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Найбільше коштів, а саме - понад 6.3 млрд гривень, принесла реалізація активів збанкрутілих банків. Мала приватизація також допомогла наповнити бюджети на майже 5 млрд гривень, а продаж активів у справах з процедур банкрутства приніс понад 3.2 млрд гривень.

Серед найдорожчих активів, реалізованих під час воєнного стану, є наступні:

спецдозвіл на користування надрами на Майорівській площі за 1.1 млрд гривень,

активи ПАТ “Іллічівський олійножировий комбінат”. Переможець заплатив майже 700 млн гривень,

права вимоги за кредитними договорами колишньої “дочки” російського АТ “МР Банк”продаі за понад 680 млн.

Повідомляється, що станом на 9 листопада, ще понад 3 тисячі аукціонів у системі перебувають на етапі укладання угод і можуть призвести до додаткового наповнення бюджетів на понад 2 млрд гривень.

Перш віце-прем'єр-міністр та міністр економіки України Юлія Свириденко підкреслила, що це не лише прямі надходження до бюджетів, але й підтримка підприємств, нові інвестиції та робочі місця, що сприяють економічному зростанню в умовах війни.

Нагадаємо, до кінця 2023 року Фонд державного майна України планує провести аукціони малої приватизації через систему Prozorro. Продаж буде стосуватися ще 188 об'єктів. Основною метою приватизації є підвищення надходжень до державного бюджету через приватизацію.