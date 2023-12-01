Конфісковане санкційне майно продаватимуть на аукціонах через "Прозорро.Продажі"

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок управління санкційним майном. Відтепер такі активи реалізовуватимуться через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що таке рішення Уряд ухвалив на виконання прийнятого у червні закону, яким внесено зміни до санкційного законодавства. Закон та Порядок визначають процедури реалізації стягнутого санкційного майна — активів, що належали резидентам держав, що здійснюють збройну агресію проти України.

“Щоб запустити продажі санкційного майна, Міністерство економіки розробило, а Кабінет міністрів прийняв відповідний Порядок. Це створює комплексну законодавчу рамку для управління різного роду активами, повʼязаними з країною-агресором, а також підвищує довіру потенційних інвесторів до системи управління публічним майном й сприяє залученню довгострокових інвестицій”, - підкреслили в Мінекономіки.

У відомстві повідомили, що організатором електронних торгів з продажу санкційного майна в системі Прозорро.Продажі буде Фонд державного майна (ФДМУ). А гроші від його продажу й оренди йтимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Учасники аукціонів з продажу санкційного майна зможуть брати в них участь, зареєструвавшись через один з акредитованих в системі Прозорро.Продажі майданчиків, актуальний перелік яких завжди доступний за посиланням.

Уся інформація про онлайн-аукціони з продажу санкційних активів буде доступна на офіційному сайті prozorro.sale.

"Функція державної електронної торгової системи Прозорро.Продажі — забезпечити неможливість втручання будь-кого в перебіг торгів, рівний доступ кожного до аукціону, а також можливість будь-кому в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами", - підкреслили в Мінекономіки.

Зауважимо, Прозорро.Продажі — акціонерне товариство, що знаходиться у 100% державній власності та підпорядковується Міністерству економіки. АТ “Прозорро.Продажі” забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони з реалізації публічних активів. За понад сім років роботи онлайн-аукціони Прозорро.Продажі допомогли залучити до бюджетів різних рівнів понад 80 млрд гривень. За час воєнного стану, державна електронна торгова система Прозорро.Продажі через аукціони передала до бюджетів на всіх рівнях 20 млрд гривень. Ці кошти надійшли в результаті проведення більш як 28.3 тис. онлайн-аукціонів, з середнім зростанням цін на активи на понад 60%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com