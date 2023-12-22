Кабмин запретил приватизацию на территориях, где ведутся активные боевые действия

Кабинет министров Украины принял решение запретить на время действия военного положения приватизацию государственного и коммунального имущества на территориях, где ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"На сегодняшнем заседании Кабмин внес изменения в постановления КМУ от 23 августа 2022 года №952 и от 6 декабря 2022 года №1364", - говорится в сообщении.

Утвержденные изменения предполагают, что в течение военного положения и 3 месяцев после его прекращения (отмены) будет приостановлено проведение процессов приватизации государственного и коммунального имущества на территориях, где продолжаются активные боевые действия.

Следует заметить, что понятие "территории боевых действий" определяется в соответствии с Перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные Российской Федерацией. Этот Перечень был утвержден приказом Министерства реинтеграции и временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 № 309 и периодически обновляется.

Добавим, что итоговые онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества (ФГИУ) по продаже объектов, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен. В целом приватизация пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен в 2023 году.

Следует отметить, что за время военного положения, государственная электронная торговая система Прозорро.Продажи через аукционы передала в бюджеты на всех уровнях 20 млрд гривен. Эти средства поступили в результате проведения более 28.3 тыс. онлайн-аукционов, со средним ростом цен на активы более чем на 60%.