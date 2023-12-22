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Экономика
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Кабмин запретил приватизацию на территориях, где ведутся активные боевые действия

Кабмин запретил приватизацию на территориях, где ведутся активные боевые действия
Кабмин запретил приватизацию на территориях, где ведутся активные боевые действия. Коллаж: delo.ua

Кабинет министров Украины принял решение запретить на время действия военного положения приватизацию государственного и коммунального имущества на территориях, где ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"На сегодняшнем заседании Кабмин внес изменения в постановления КМУ от 23 августа 2022 года №952 и от 6 декабря 2022 года №1364", - говорится в сообщении.

Утвержденные изменения предполагают, что в течение военного положения и 3 месяцев после его прекращения (отмены) будет приостановлено проведение процессов приватизации государственного и коммунального имущества на территориях, где продолжаются активные боевые действия.

Следует заметить, что понятие "территории боевых действий" определяется в соответствии с Перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные Российской Федерацией. Этот Перечень был утвержден приказом Министерства реинтеграции и временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 № 309 и периодически обновляется.

Добавим, что итоговые онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества (ФГИУ) по продаже объектов, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен. В целом приватизация пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен в 2023 году.

Следует отметить, что   за время военного положения, государственная электронная торговая система Прозорро.Продажи через аукционы передала в бюджеты на всех уровнях 20 млрд гривен. Эти средства поступили в результате проведения более 28.3 тыс. онлайн-аукционов, со средним ростом цен на активы более чем на 60%.

Автор:
Татьяна Гойденко