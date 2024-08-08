Большая приватизация: одного из крупнейших производителей газобетонных изделий продают почти за миллиард гривен

Фонд государственного имущества определил стартовую цену топового объекта приватизации – одного из крупнейших производителей газобетонных изделий компании "Аэрок". Конфискованный у российского олигарха Андрея Молчанова актив выставят на продажу за 965 млн 325 тыс. 520 грн.

Об этом сообщил глава ФГИ Виталий Коваль.

По его словам, стартовую цену для продажи 100% государственной доли ООО "Аэрок" в сумме 965 млн. 325 тыс. 520 грн. 8 августа определила аукционная комиссия Фонда госимущества.

Коваль напомнил, что ООО "Аэрок" является одним из крупнейших производителей газобетонных изделий в Украине и обладает мощностями в Киевской и Львовской областях.

Коваль также сообщил, что ключевыми условиями продаж являются:

сохранение основного вида деятельности компании;

погашение задолженностей по зарплате и бюджету;

недопущение увольнения работников в течение 6 месяцев;

соблюдение требований природоохранного законодательства;

выполнение действующего коллективного договора и заключение нового.

Как отметил глава ФГИ, эти условия направлены на обеспечение стабильной работы предприятия, защиту интересов работников и соблюдение экологических стандартов новым собственником.

"Следующий этап — представление на утверждение Правительства условий продаж и стартовой цены. После этого ФГИ объявит дату проведения аукциона в системе Prozorro.Продажи", — подчеркнул Коваль.

Он добавил, что средства от приватизации таких активов направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Это означает, что каждая вложенная гривна будет работать на восстановление Украины.

Что известно о ООО "Аэрок"

ООО "Аэрок" было передано в управление ФГИ решением Высшего антикоррупционного суда в 2023 году. До этого "Аэрок" через "Группу ЛСР" (РФ) принадлежал подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову.

Компания была основана в декабре 2006 для строительства завода по производству автоклавного газобетона в городе Березань Киевской области и в 2008 году в Обухове.

Ранее Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о снятии всех арестов с корпоративных прав подсанкционного завода "Аэрок".

В июле Кабинет министров Украины включил государственные доли в размере 100% уставного капитала ООО "Аэрок" в перечень объектов крупной приватизации.

Большая приватизация

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

гостиница "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликероводочный завод.

В 2024 году должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.