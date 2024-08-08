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Большая приватизация: одного из крупнейших производителей газобетонных изделий продают почти за миллиард гривен
Фонд государственного имущества определил стартовую цену топового объекта приватизации – одного из крупнейших производителей газобетонных изделий компании "Аэрок". Конфискованный у российского олигарха Андрея Молчанова актив выставят на продажу за 965 млн 325 тыс. 520 грн.
Об этом сообщил глава ФГИ Виталий Коваль.
По его словам, стартовую цену для продажи 100% государственной доли ООО "Аэрок" в сумме 965 млн. 325 тыс. 520 грн. 8 августа определила аукционная комиссия Фонда госимущества.
Коваль напомнил, что ООО "Аэрок" является одним из крупнейших производителей газобетонных изделий в Украине и обладает мощностями в Киевской и Львовской областях.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Коваль также сообщил, что ключевыми условиями продаж являются:
- сохранение основного вида деятельности компании;
- погашение задолженностей по зарплате и бюджету;
- недопущение увольнения работников в течение 6 месяцев;
- соблюдение требований природоохранного законодательства;
- выполнение действующего коллективного договора и заключение нового.
Как отметил глава ФГИ, эти условия направлены на обеспечение стабильной работы предприятия, защиту интересов работников и соблюдение экологических стандартов новым собственником.
"Следующий этап — представление на утверждение Правительства условий продаж и стартовой цены. После этого ФГИ объявит дату проведения аукциона в системе Prozorro.Продажи", — подчеркнул Коваль.
Он добавил, что средства от приватизации таких активов направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Это означает, что каждая вложенная гривна будет работать на восстановление Украины.
Что известно о ООО "Аэрок"
ООО "Аэрок" было передано в управление ФГИ решением Высшего антикоррупционного суда в 2023 году. До этого "Аэрок" через "Группу ЛСР" (РФ) принадлежал подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову.
Компания была основана в декабре 2006 для строительства завода по производству автоклавного газобетона в городе Березань Киевской области и в 2008 году в Обухове.
Ранее Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о снятии всех арестов с корпоративных прав подсанкционного завода "Аэрок".
В июле Кабинет министров Украины включил государственные доли в размере 100% уставного капитала ООО "Аэрок" в перечень объектов крупной приватизации.
Большая приватизация
В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.
Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:
- Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);
- Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);
- ПАО "Центрэнерго";
- Одесский припортовый завод;
- гостиница "Украина";
- ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);
- ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);
- Уманский ликероводочный завод.
В 2024 году должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.