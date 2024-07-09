Кабмин включил "Аэрок" и "Демуринский ГОК" в список большой приватизации

Кабинет министров Украины включил государственные доли в размере 100% уставного капитала ООО "Аэрок" и ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в перечень объектов большой приватизации.

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Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Он также отметил, что в ближайшее время Фонд государственного имущества проведет аукционные комиссии, по результатам которых будут предложены стартовые цены и условия продажи этих активов.

Уже после утверждения Правительством стартовых цен и условий продаж, ФГИУ выставит "Аэрок" и "Демуринский ГОК" на приватизационные аукционы.

"В настоящее время Фонд госимущества уже сделал важные шаги в рамках их подготовки к приватизации: мы передали в уставный капитал недвижимое и движимое имущество "Демуринского ГОКа", которое было изъято решениями ВАКС отдельно от корпоративных прав, а по "Аэроку" — успешно сняли аресты с корпоративных прав", - говорится в сообщении Коваля.

Председатель ФГИУ подчеркнул, что продажа этих предприятий состоится максимально прозрачным и конкурентным способом через открытые онлайн-аукционы в системе "Прозорро. Продажи".

"Национализированные (санкционные) активы должны найти новых эффективных собственников, которые будут развивать производство, создавать новые рабочие места и давать толчок для развития территорий и восстановления Украины. А полученные от их приватизации деньги будут направлены на восстановление нашей страны уже сейчас", - подытожил Коваль.

Что известно об этих объектах крупной приватизации

ООО "Аэрок" - один из ведущих производителей газобетонных изделий в Украине, имеет производственные мощности в Киевской и Львовской областях. Предприятие было передано в управление ФГИ решением Высшего антикоррупционного суда в 2023 году. До этого "Аэрок" через "Группу ЛСР" (РФ) принадлежал подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову.

ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" - одно из ведущих горно-обогатительных предприятий в Украине, с 2006 года разрабатывает Волчанское комплексное россыпное титано-цирконовое месторождение в Днепропетровской области. Было передано в управление ФГИ решением Высшего антикоррупционного суда в 2023 году. К тому же принадлежало российскому миллиардеру Михаилу Шелкову.

Напомним, ФГИ наконец продал агрокомпанию "Инвестагро", принадлежавшую олигарху Шелкову. Четвертая попытка продажи компании оказалась успешной – ее приобрели за 27 миллионов гривен.

Большая приватизация

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

гостиница "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликероводочный завод.

В 2024 году должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.