ФГИУ наконец-то продал принадлежащую олигарху Шелкову агрокомпанию "Инвестагро".

Четвертая попытка продажи конфискованной у российского олигарха Михаила Шелкова агрокомпании "Инвестагро" оказалась успешной – ее приобрели за 27 миллионов гривен.

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Об этом сообщается в системе Prozorro.Продажи.

Как сообщает Liga.net, в отсутствие конкуренции победителем с предложением в 27 млн грн стало ООО "Агропромышленная компания Днепроагро", которое зарегистрировано на Сергея Крячека и Дмитрия Гулецкого. Последний – генеральный директор Dnipro Agro Group, принадлежащий братьям Василию и Евгению Астиону.

Предыдущий аукцион со стартовой ценой 48,9 млн грн признан несостоявшимся.

Что известно о лоте

"Инвестагро" – действующий сельскохозяйственный производитель, расположенный в Днепропетровской области.

Предприятие арендует 226 земельных участков общей площадью почти 1483 га и имеет уставный капитал 300 000 гривен. Основной вид деятельности предприятия – выращивание зерновых культур, бобовых культур и семян масличных культур. Оно выращивает кукурузу, подсолнечник, просо, рапс, пшеницу, ячмень в Синельниковском районе Днепропетровской области.

По итогам 2023 года "Инвестагро" получило 132 000 грн чистой прибыли, за первый квартал 2024 года - 160 000 грн убытка. У компании нет просроченной кредиторской задолженности. В ее собственности есть 25 объектов недвижимого имущества (производственные, складские, административные здания и сооружения и т.п.) и 13 транспортных средств.

Средства, вырученные от продажи этого актива, будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, из которого финансируются проекты по восстановлению Украины.

Конфискация украинских активов олигарха Шелкова

Напомним, решение о конфискации активов российского олигарха Михаила Шелкова в Украине, в частности "Инвестагро", "ВСМПО Титан Украина" и "Тай-Минералс", принял 23 января 2023 года Высший антикоррупционный суд.

3 февраля того же года апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции Украины и взыскала в доход государства активы Шелкова, в частности Демуринский горно-обогатительный комбинат (Днепропетровская область).

В феврале 2023 года Кабмин разрешил ФГИ распродать активы Шелкова. Речь шла о 100% ООО "Тай-Минералс", 100% ООО "Инвестагро", 100% ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", 100% "ВСМПО Титан", денежных средствах более чем на 14 миллионов гривен, недвижимость, транспорт и оборудование.

В мае 2024 года ФГИУ продал на онлайн-аукционе принадлежащую Шелкову квартиру. Ее стоимость стартовала на торгах с почти 3,8 млн. гривен. За нее соревновались два участника, самой высокой стала ставка более 4 млн гривен. Четырехкомнатное жилье площадью 175,5 кв. находится в здании с закрытой территорией в Приморском районе Одессы.