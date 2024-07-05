ФГИ выставил на приватизацию Ахтырский комбинат хлебопродуктов в Сумской области

Фонд государственного имущества выставил на продажу единственный имущественный комплекс государственного предприятия "Ахтырский комбинат хлебопродуктов" в Сумской области. Стартовая цена лота составляет 49,7 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В состав актива, выставленного на продажу, входят 259 единиц недвижимого имущества, 24 единицы транспортных средств и специализированной техники, годы выпуска которых варьируются от 1964 по 2009 год, а также 1496 единиц оборудования, мебели и инвентаря. Общая площадь комплекса составляет 88438,8 квадратных метров.

Онлайн-аукцион по продажам состоится 19 июля в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи". Регистрация участников продлится до 18 июля.

Отмечается, что потенциальный покупатель должен будет соблюдать определенные условия продаж. В частности, новый собственник не имеет права увольнять работников по собственной инициативе в течение шести месяцев со дня перехода права собственности.

Также в этот же срок необходимо погасить долги по заработной плате и бюджету.

Подробнее о лоте

Согласно уставу, основным видом экономической деятельности предприятия есть складское хозяйство. За период с 2021 года по первый квартал 2024 года объем реализации продукции, работ, услуг составил 92 миллиона 573 тысячи гривен, при этом экспортные продажи отсутствуют. Основной продукцией компании является создание муки.

Предприятие имеет отделенное структурное подразделение - Филиал "Хлебная база", расположенный в городе Ворожба, Сумского района, по адресу улица Победы, 19, и не имеет статуса юридического лица.

В состав активов предприятия входят 21 земельный участок общей площадью 52,0418 гектара, 24 единицы транспортных средств и специализированной техники, а также 1496 единиц движимого имущества, включая оборудование, мебель и инвентарь.

Ни один из находящихся на балансе предприятия объектов не передан в аренду. Предприятие имеет задолженность на сумму 32 миллиона 236 тысяч 506 гривен 7 копеек, включая задолженность по заработной плате, налогам и другим обязательствам.

Экс-руководитель комбината осужден за растрату

И.о. генерального директора государственного предприятия "Ахтырский комбинат хлебопродуктов" получил приговор суда в виде 9 лет лишения свободы за злоупотребление служебным положением, повлекшим растрату зерна подсолнечника на сумму 3,2 миллиона гривен.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, обвиняемый организовал незаконный и безвозмездный вывоз подсолнечника с территории филиала предприятия в пользу третьих лиц без ведома и разрешения владельца в ноябре 2020 года.

В настоящее время обвиняемый скрывается от правосудия, поэтому судебное разбирательство проходило заочно. Кроме лишения свободы на 9 лет, суд также лишил должностного лица права занимать руководящие должности в любых субъектах хозяйствования сроком на три года и конфисковал его имущество.