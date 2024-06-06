ФГИ выставил на приватизацию комбинат хлебопродуктов в Черновицкой области

Фонд госимущества выставил на приватизацию единый имущественный комплекс государственного предприятия "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов" в Черновицкой области.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Прозорро.Продажи, передает Liga.net.

Отмечается, что аукцион намечен на 24 июня. Стартовая цена лота 217,38 млн. грн. без НДС.

Победитель торгов будет обязан погасить задолженность предприятия по заработной плате и перед бюджетом. На 31 марта 2024 года эта сумма составила более 26 млн грн.

Что известно о лоте

"Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов" находится в поселке Неполоковцы Черновицкой области. По состоянию на конец марта на предприятии работало 50 человек.

Основной вид деятельности ГП – производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности.

Объем реализации продукции (работ, услуг) за 2021 год – I квартал 2024 года составляет 17,17 млн грн.

Объект включает:

129 зарегистрированных единиц недвижимого имущества и инфраструктуры (административные, складские, производственные, вспомогательные здания и сооружения) общей площадью 41 996,7 кв. м,

два зарегистрированных земельных участка общей площадью 19,82 га,

24 единицы транспортных средств и спецтехники 1983-2013 годов выпуска, в том числе две, которые переданы Черновицкому районному ТЦК и СП,

1204 единицы оборудования, мебели, инвентаря и т.д.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины готовит к приватизации одно из самых мощных хлебоприемных предприятий Черкасской области - ГП "Златодар".

Госбюджет пополнился 650 млн грн от приватизации

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТВК" в Одессе. Последний был продан свыше 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Что касается 2023 года, то поступления от приватизации в государственный бюджет были запланированы в сумме 6 миллиардов гривен и по состоянию на декабрь в государственный бюджет поступило только 2,6 миллиарда. Всего в 2023 году государственная электронная система "Prozorro.Продажи" пополнила бюджеты разных уровней более чем на 3,3 миллиарда гривен.