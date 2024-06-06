ФДМУ виставив на приватизацію комбінат хлібопродуктів у Чернівецькій області

Фонд держмайна виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів" у Чернівецькій області.

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Про це свідчать дані на сайті Прозорро.Продажі, передає Liga.net.

Зазначається, що аукціон заплановано на 24 червня. Стартова ціна лота 217,38 млн грн без ПДВ.

Переможець торгів буде зобов'язаний погасити заборгованість підприємства із заробітної плати та перед бюджетом. Станом на 31 березня 2024 року ця сума становила понад 26 млн грн.

Що відомо про лот

"Неполоковецький комбінат хлібопродуктів" розташований у селищі Неполоківці Чернівецької області. Станом на кінець березня на підприємстві працювало 50 людей.

Основний вид діяльності ДП – виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2021 рік - І квартал 2024 року становить 17,17 млн грн.

Об’єкт включає:

129 зареєстрованих одиниць нерухомого майна та інфраструктури (адміністративні, складські, виробничі, допоміжні будівлі та споруди тощо) загальною площею 41 996,7 кв. м,

дві зареєстровані земельні ділянки загальною площею 19,82 га,

24 одиниці транспортних засобів та спецтехніки 1983-2013 років випуску, зокрема дві, які передано Чернівецькому районному ТЦК та СП,

1204 одиниці обладнання, меблів, інвентарю тощо.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України готує до приватизації одне із найпотужніших хлібоприймальних підприємств на Черкащині – ДП "Златодар".

Держбюджет поповнився 650 млн грн від приватизації

Додамо, за результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства "ТВК" в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.

Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

Що стосується 2023 року, то надходження від приватизації у державний бюджет були заплановані в сумі 6 мільярдів гривень, та станом на грудень до державного бюджету надійшло тільки 2,6 мільярда. Загалом у 2023 році державна електронна система "Prozorro.Продажі" поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 мільярда гривень.