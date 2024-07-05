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ФДМУ виставив на приватизацію Охтирський комбінат хлібопродуктів у Сумській області
Фонд державного майна виставив на продаж єдининий майновий комплекс державного підприємства “Охтирський комбінат хлібопродуктів” у Сумській області. Стартова ціна лоту становить 49,7 мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.
До складу активу, який виставлений на продаж, входять 259 одиниць нерухомого майна, 24 одиниці транспортних засобів та спеціалізованої техніки, роки випуску яких варіюються від 1964 до 2009, а також 1496 одиниць обладнання, меблів та інвентарю. Загальна площа комплексу складає 88 438,8 квадратних метрів.
Онлайн-аукціон з продажу відбудеться 19 липня в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі". Реєстрація учасників триватиме до 18 липня.
Зазначається, що потенційний покупець повинен буде дотримуватися певних умов продажу. Зокрема, новий власник не має права звільняти працівників з власної ініціативи протягом шести місяців з дня переходу права власності.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Також у цей же термін необхідно погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом.
Детальніше про лот
Згідно зі статутом, основним видом економічної діяльності підприємства є складське господарство. Протягом періоду з 2021 року до першого кварталу 2024 року обсяг реалізації продукції, робіт, послуг становив 92 мільйони 573 тисячі гривень, при цьому експортні продажі відсутні. Основною продукцією підприємства є виробництво борошна.
Підприємство має відокремлений структурний підрозділ - Філію «Хлібна база», яка розташована у місті Ворожба, Сумського району, за адресою вулиця Перемоги, 19, і не має статусу юридичної особи.
До складу активів підприємства входять 21 земельна ділянка загальною площею 52,0418 гектара, 24 одиниці транспортних засобів та спеціалізованої техніки, а також 1496 одиниць рухомого майна, включаючи обладнання,меблі та інвентар.
Жоден з об'єктів, що знаходяться на балансі підприємства, не переданий в оренду. Підприємство має заборгованість на суму 32 мільйони 236 тисяч 506 гривень 7 копійок, включаючи заборгованість із заробітної плати, податків та інших зобов'язань.
Екс-керівник комбінату засуджений за розтрату
В.о. генерального директора державного підприємства "Охтирський комбінат хлібопродуктів" отримав вирок суду у вигляді 9 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем, що призвели до розтрати зерна соняшнику на суму 3,2 мільйона гривень.
Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, обвинувачений організував незаконне та безоплатне вивезення соняшнику з території філії підприємства на користь третіх осіб без відома та дозволу власника у листопаді 2020 року.
Наразі обвинувачений переховується від правосуддя, тому судовий розгляд відбувався заочно.Окрім позбавлення волі на 9 років, суд також позбавив посадовця права обіймати керівні посади у будь-яких суб'єктах господарювання строком на три роки та конфіскував його майно.