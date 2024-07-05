ФДМУ виставив на приватизацію Охтирський комбінат хлібопродуктів у Сумській області

Фонд державного майна виставив на продаж єдининий майновий комплекс державного підприємства “Охтирський комбінат хлібопродуктів” у Сумській області. Стартова ціна лоту становить 49,7 мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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До складу активу, який виставлений на продаж, входять 259 одиниць нерухомого майна, 24 одиниці транспортних засобів та спеціалізованої техніки, роки випуску яких варіюються від 1964 до 2009, а також 1496 одиниць обладнання, меблів та інвентарю. Загальна площа комплексу складає 88 438,8 квадратних метрів.

Онлайн-аукціон з продажу відбудеться 19 липня в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі". Реєстрація учасників триватиме до 18 липня.

Зазначається, що потенційний покупець повинен буде дотримуватися певних умов продажу. Зокрема, новий власник не має права звільняти працівників з власної ініціативи протягом шести місяців з дня переходу права власності.

Також у цей же термін необхідно погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом.

Детальніше про лот

Згідно зі статутом, основним видом економічної діяльності підприємства є складське господарство. Протягом періоду з 2021 року до першого кварталу 2024 року обсяг реалізації продукції, робіт, послуг становив 92 мільйони 573 тисячі гривень, при цьому експортні продажі відсутні. Основною продукцією підприємства є виробництво борошна.

Підприємство має відокремлений структурний підрозділ - Філію «Хлібна база», яка розташована у місті Ворожба, Сумського району, за адресою вулиця Перемоги, 19, і не має статусу юридичної особи.

До складу активів підприємства входять 21 земельна ділянка загальною площею 52,0418 гектара, 24 одиниці транспортних засобів та спеціалізованої техніки, а також 1496 одиниць рухомого майна, включаючи обладнання,меблі та інвентар.

Жоден з об'єктів, що знаходяться на балансі підприємства, не переданий в оренду. Підприємство має заборгованість на суму 32 мільйони 236 тисяч 506 гривень 7 копійок, включаючи заборгованість із заробітної плати, податків та інших зобов'язань.

Екс-керівник комбінату засуджений за розтрату

В.о. генерального директора державного підприємства "Охтирський комбінат хлібопродуктів" отримав вирок суду у вигляді 9 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем, що призвели до розтрати зерна соняшнику на суму 3,2 мільйона гривень.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, обвинувачений організував незаконне та безоплатне вивезення соняшнику з території філії підприємства на користь третіх осіб без відома та дозволу власника у листопаді 2020 року.

Наразі обвинувачений переховується від правосуддя, тому судовий розгляд відбувався заочно.Окрім позбавлення волі на 9 років, суд також позбавив посадовця права обіймати керівні посади у будь-яких суб'єктах господарювання строком на три роки та конфіскував його майно.