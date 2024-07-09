ФДМУ нарешті продав агрокомпанію "Інвестагро", що належала олігарху Шелкову

Четверта спроба продажу конфіскованої у російського олігарха Михайла Шелкова агрокомпанії "Інвестагро" виявилася успішною – її придбали за 27 мільйонів гривень.

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Про це повідомляється в системі Prozorro.Продажі.

Як повідомляє Liga.net, за відсутності конкуренції переможцем з пропозицією у 27 млн грн стало ТОВ "Агропромислова компанія Дніпроагро", яке зареєстроване на Сергія Крячека та Дмитра Гулецького. Останній – генеральний директор Dnipro Agro Group, що належить братам Василю та Євгену Астіону.

Попередній аукціон зі стартовою ціною 48,9 млн грн визнано таким, що не відбувся.

Що відомо про лот

"Інвестагро" – діючий сільськогосподарський виробник, розташований у Дніпропетровській області.

Підприємство орендує 226 земельних ділянок загальною площею майже 1483 га та має статутний капітал 300 000 гривень. Основний вид діяльності підприємства – вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур. Воно вирощує кукурудзу, соняшник, просо, ріпак, пшеницю, ячмінь у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

За підсумками 2023 року, "Інвестагро" отримало 132 000 грн чистого прибутку, за перший квартал 2024 року – 160 000 грн збитку. Компанія не має простроченої кредиторської заборгованості. У її власності є 25 об'єктів нерухомого майна (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо) та 13 транспортних засобів.

Кошти, отримані від продажу цього активу, будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ, з якого фінансуються проєкти з відновлення України.

Конфіскація українських активів олігарха Шелкова

Нагадаємо, рішення про конфіскацію активів російського олігарха Михайла Шелкова в Україні, зокрема "Інвестагро", "ВСМПО Титан Україна"‎ та "Тай-Мінералс"‎, ухвалив 23 січня 2023 року Вищий антикорупційний суд.

3-го лютого того ж року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції України та стягнула в дохід держави активи Шелкова, зокрема Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (Дніпропетровська область).

В лютому 2023 року Кабмін дозволив ФДМ розпродати активи Шелкова. Йшлося про 100% ТОВ "Тай-Мінералс", 100% ТОВ "Інвестагро", 100% ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", 100% "ВСМПО Титан", грошові кошти на понад 14 мільйонів гривень, нерухомість, транспорт та обладнання.

У травні 2024 року ФДМУ продав на онлайн-аукціоні квартиру, що належала Шелкову. Її вартість стартувала на торгах з майже 3,8 млн гривень. За неї змагалося два учасники, найвищою стала ставка понад 4 млн гривень. Чотирикімнатне житло площею 175,5 м кв. знаходиться у будинку із закритою територією у Приморському районі Одеси.