Кабмін включив "Аерок" та "Демурінський ГЗК" у список великої приватизації

Кабінет міністрів України включив державні частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок" та ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" до переліку об’єктів великої приватизації.

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Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Він також зазначив, що найближчим часом Фонд державного майна проведе аукціонні комісії, за результатами яких запропонує стартові ціни та умови продажу цих активів.

Вже після затвердження Урядом стартових цін і умов продажу, ФДМУ виставить "Аерок" та "Демурінський ГЗК" на приватизаційні аукціони.

"Наразі Фонд держмайна вже зробив важливі кроки в рамках їх підготовки до приватизації: ми передали до статутного капіталу нерухоме та рухоме майно "Демурінського ГЗК", що було вилучене рішеннями ВАКС окремо від корпоративних прав, а по "Аероку" — успішно зняли арешти з корпоративних прав", - йдеться в повідомленні Коваля.

Голова ФДМУ підкреслив, що продаж цих підприємств відбудеться у максимально прозорий та конкурентний спосіб через відкриті онлайн-аукціони у системі "Прозорро. Продажі".

"Націоналізовані (санкційні) активи мають знайти нових ефективних власників, які розвиватимуть виробництво, створюватимуть нові робочі місця та даватимуть поштовх для розвитку територій та відбудови України. А отримані від їхньої приватизації гроші будуть направлені на відбудову нашої країни вже зараз", - підсумував Коваль.

Що відомо про ці об'єкти великої приватизації

ТОВ "Аерок" — один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні, має виробничі потужності у Київській та Львівській областях. Підприємство було передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році. До того "Аерок" через "Групу ЛСР" (РФ) належав підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову.

ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" — одне з провідних гірничо-збагачувальних підприємств в Україні, з 2006 року розробляє Вовчанське комплексне розсипне титано-цирконове родовище в Дніпропетровській області. Було передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році. До того належало російському мільярдеру Михайлу Шелкову.

Нагадаємо, ФДМУ нарешті продав агрокомпанію "Інвестагро", що належала олігарху Шелкову. Четверта спроба продажу виявилася успішною – компанію придбали за 27 мільйонів гривень.

Велика приватизація

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.