Фонд госимущества передал 79,5 млн грн со счетов Богуслаева на восстановление Украины

Фонд государственного имущества Украины передал 79,5 миллиона гривен, которые были на счетах экс-собственника "Мотор Сичи", в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

Он сообщил, что данные средства были размещены на счетах АО "ПУМБ" и являются частью активов Вячеслава Богуслаева. По решению суда они находятся под управлением Фонда государственного имущества.



"Работа с национализированными активами Богуслаева и Кононенко продолжается, включая инвентаризацию имущества, его перерегистрацию и анализ имеющихся арестов", – добавил Коваль.

В общем, со счетов Богуслаева ФГИ передал в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии уже более 366 млн в гривневом эквиваленте.

Напомним, 18 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к бывшему президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и гендиректору российской компании "Борисфен" и экстоп-менеджеру "Мотор Сич" Петру Кононенко.

ВАКС постановил взыскать в доход государства активы подсанкционных лиц, а именно недвижимое имущество, земельные участки, средства, размещенные на банковских счетах, ценные бумаги, имущественные права на торговые марки и промышленные образцы и огнестрельное оружие.

1 августа Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил в свое управление активы Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко. Среди взысканных активов – доли или полная собственность в компаниях Богуслаева, таких как ООО "Золотая астра", ОДО "Страховая компания "Мотор-Гарант", ООО "Винницкий авиационный завод", ОВ "Вертолеты МСБ", АО "Мотор-Банк" и ЧАО "Азов Трейд-ХХІ", а также у Кононенко — ООО "Жекон", ООО "Перспектива-высокие технологии" и ЧАО "Промзапал". Вся недвижимость и земельные участки этих компаний расположены в Запорожье и области.

Кроме того, в государственный бюджет были взысканы денежные средства Богуслаева: более 554 млн грн на счетах АО "Мотор-Банк" и 79,5 млн грн в АО "ПУМБ".

Дело Богуслаева: что известно

Напомним, что СБУ задержала Богуслаева 22 октября. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

24 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева и Дзюбу, которым СБУ инкриминирует статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству агрессору). Тогда же у него обнаружили и русское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.

4 ноября суд наложил арест на все имущество президента корпорации "Мотор Сич" (Запорожье) Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого же предприятия Олега Дзюбы. Общая сумма арестованных активов составляет около 1 миллиарда гривен.

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