Фонд держмайна передав 79,5 млн грн з рахунків Богуслаєва на відновлення України

Фонд державного майна України передав 79,5 мільйона гривень, що були на рахунках екс-власника “Мотор Січі”, до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

Він повідомив, що ці кошти були розміщені на рахунках АТ "ПУМБ" і є частиною активів В'ячеслава Богуслаєва. За рішенням суду, вони перебувають під управлінням Фонду державного майна.



"Робота з націоналізованими активами Богуслаєва та Кононенка триває, включаючи інвентаризацію майна, його перереєстрацію та аналіз наявних арештів", - додав Коваль.

Загалом, з рахунків Богуслаєва ФДМУ передав до фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже понад 366 млн в гривневому еквіваленті.

Нагадаємо, 18 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та гендиректора російської компанії "Борисфен" і екстопменеджера "Мотор Січі" Петра Кононенка.

ВАКС постановив стягнути у дохід держави активи підсанкційних осіб, а саме нерухоме майно, земельні ділянки, кошти, розміщені на банківських рахунках, цінні папери, майнові права на торговельні марки і промислові зразки та вогнепальну зброю.

1 серпня Фонд державного майна України (ФДМУ) отримав у своє управління активи В’ячеслава Богуслаєва та Петра Кононенка. Серед стягнутих активів – частки або повна власність у компаніях Богуслаєва, таких як ТОВ "Золота айстра", ТДВ "Страхова компанія "Мотор-Гарант", ТОВ "Вінницький авіаційний завод", ОВ "Вертольоти МСБ", АТ "Мотор-Банк" і ПрАТ "Азов Трейд-ХХІ", а також у Кононенка – ТОВ "Жекон", ТОВ "Перспектива-високі технології" та ПрАТ "Промзапал". Вся нерухомість і земельні ділянки цих компаній розташовані в Запоріжжі та області.

Окрім цього, до державного бюджету були стягнуті грошові кошти Богуслаєва: понад 554 млн грн на рахунках АТ "Мотор-Банк" і 79,5 млн грн в АТ "ПУМБ".

Справа Богуслаєва: що відомо

Нагадаємо, що СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

24 жовтня Шевченківський районний суд Києва заарештував Богуслаєва та Дзюбу, яким СБУ інкримінує статті 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору). Тоді ж у нього виявили і російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.

4 листопада суд наклав арешт на все майно президента корпорації "Мотор Січ" (Запоріжжя) Вячеслава Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього ж підприємства Олега Дзюби. Загальна сума арештованих активів становить майже 1 мільярд гривень.

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