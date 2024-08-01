Фонд держмайна отримав в управління майно Богуслаєва і Кононенка

Фонд державного майна України (ФДМУ) отримав у своє управління активи, що належали експрезиденту АТ "Мотор Січ" В’ячеславу Богуслаєву та гендиректору російської компанії "Борисфен" Петру Кононенку.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Згідно з повідомленням, це сталося відповідно до рішення Вищого антикорупційного суду, який застосував санкції до обох осіб за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.

До державної власності було стягнуто наступне майно:

Часки або 100% власності компаній, що належали Богуслаєву: ТОВ "Золота айстра", ТДВ "Страхова компанія "Мотор-Гарант", ТОВ "Вінницький авіаційний завод", ОВ "Вертольоти МСБ", АТ "Мотор-Банк" та ПрАТ "Азов Трейд-ХХІ". Вся нерухомість та земельні ділянки цих компаній розташовані у Запоріжжі або області.

Частки компаній Кононенка: ТОВ "Жекон", ТОВ "Перспектива-високі технології" та ПрАТ "Промзапал".

Також у дохід держави було стягнуто грошові кошти Богуслаєва: понад 554 млн грн, розміщені на рахунках в АТ "Мотор-банк", та 79,5 млн грн в АТ "ПУМБ". Загалом ФДМУ передає понад 600 млн грн у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, з яких вже перераховано 287,3 млн грн.

"Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни!", - сказав голова ФДМУ Віталій Коваль.

У подальшому фонд планує провести моніторинг та інвентаризацію переданих активів, а також зняти арешти з майна, якщо такі є. Після цього ФДМУ визначить економічно доцільний спосіб управління або реалізації цих активів.

Нагадаємо, 18 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та гендиректора російської компанії "Борисфен" і екстопменеджера "Мотор Січі" Петра Кононенка.

ВАКС постановив стягнути у дохід держави активи підсанкційних осіб, а саме нерухоме майно, земельні ділянки, кошти, розміщені на банківських рахунках, цінні папери, майнові права на торговельні марки і промислові зразки та вогнепальну зброю.

Справа Богуслаєва: що відомо

Нагадаємо, що СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

24 жовтня Шевченківський районний суд Києва заарештував Богуслаєва та Дзюбу, яким СБУ інкримінує статті 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору). Тоді ж у нього виявили і російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.

4 листопада суд наклав арешт на все майно президента корпорації "Мотор Січ" (Запоріжжя) Вячеслава Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього ж підприємства Олега Дзюби. Загальна сума арештованих активів становить майже 1 мільярд гривень