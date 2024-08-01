Фонд госимущества получил в управление имущество Богуслаева и Кононенко

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил в свое управление активы, принадлежавшие экс-президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и гендиректору российской компании "Борисфен" Петру Кононенко.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Согласно сообщению, это произошло в соответствии с решением Высшего антикоррупционного суда, который применил санкции к обоим лицам за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.

К государственной собственности было взыскано следующее имущество:

Доли или 100% собственности принадлежащих Богуслаеву компаний: ООО "Золотая астра", ОДО "Страховая компания "Мотор-Гарант", ООО "Винницкий авиационный завод", ОВ "Вертолеты МСБ", АО "Мотор-Банк" и ЧАО "Азов" Трейд-ХХІ". Вся недвижимость и земельные участки этих компаний расположены в Запорожье или области.

Доли компаний Кононенко: ООО "Жекон", ООО "Перспектива-высокие технологии" и ЧАО "Промзапал".

Также в доход государства были взысканы денежные средства Богуслаева: более 554 млн. грн., размещенные на счетах в АО "Мотор-банк", и 79,5 млн. грн. в АО "ПУМБ". Всего ФГИ передает более 600 млн грн в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, из которых уже перечислено 287,3 млн грн.

"Имущество окупантов, коллаборантов и врагов Украины должно работать в пользу страны!", — сказал председатель ФГИУ Виталий Коваль.

В дальнейшем фонд планирует провести мониторинг и инвентаризацию переданных активов, а также снять аресты с имущества, если таковые имеются. После этого ФГИ определит экономически целесообразный способ управления или реализации этих активов.

Напомним, 18 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к бывшему президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и гендиректору российской компании "Борисфен" и экстоп-менеджеру "Мотор Сич" Петру Кононенко.

ВАКС постановил взыскать в доход государства активы подсанкционных лиц, а именно недвижимое имущество, земельные участки, средства, размещенные на банковских счетах, ценные бумаги, имущественные права на торговые марки и промышленные образцы и огнестрельное оружие.

Дело Богуслаева: что известно

Напомним, что СБУ задержала Богуслаева 22 октября. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

24 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева и Дзюбу, которым СБУ инкриминирует статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству агрессору). Тогда же у него обнаружили и русское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.

4 ноября суд наложил арест на все имущество президента корпорации "Мотор Сич" (Запорожье) Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого же предприятия Олега Дзюбы. Общая сумма арестованных активов составляет около 1 миллиарда гривен