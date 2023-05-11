Просьба Богуслаева об обмене. Экс-президент "Мотор Сичи" написал заявление из-за проблем со здоровьем, – адвокат

Бывший президент "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев написал письмо с просьбой включить его в список на обмен с Россией из-за плохого состояния здоровья и отсутствия следственных действий. Об этом заявил его адвокат Руслан Волынец в комментарии "Суспільному".

Он отметил, что если обмен состоится, то адвокаты собираются продолжать доказывать невиновность Богуслаева. По словам Волынца, официальные органы власти не дали ответа на заявление его подзащитного.

В свою очередь спикер Главного управления разведки Андрей Юсов сказал журналистам, что "готовы использовать все доступные элементы, чтобы возвращать наших пленных защитников и гражданских из российского плена".

Напомним, что в Офисе президента еще в октябре 2022 года, когда был задержан и арестован Богуслаев, заявляли, что его могут обменять на украинских военнопленных.

Богуслаеву сначала инкриминировали коллаборационную деятельность и пособничество стране-агрессору, после чего к этим статьям добавилось содействие деятельности террористической организации (так называемой "ДНР").

В конце марта 2023 года ему было объявлено подозрение и в препятствовании законной деятельности военных.

10 мая журналисты сообщили, что Богуслаев попросил включить его в список по обмену с Россией. Соответствующее заявление он написал на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В сопроводительном письме его адвоката датой направления заявления было указано 20 марта 2023 года.

Комментируя это, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Богуслаев своей просьбой подтвердил, что является российским агентом. И не исключено, что его могут обменять на пленных украинских защитников.