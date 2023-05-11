"Подтвердил, что являлся агентом России". Данилов прокомментировал, могут ли обменять Богуслаева

Бывший президент машиностроительного предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев своей просьбой включить его в списки на обмен, подтвердил, что является российским агентом. Не исключено, что его могут обменять на пленных украинских защитников.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Богуслаев просто этим письмом подтверждает, что он был агентом России… Все эти агенты, которые все еще есть на территории Украины, они еще будут проситься, чтобы их обменяли. Мы занимаемся возвращением наших граждан. поэтому решение, если будет приниматься, будет только в пользу нашей страны", - отметил он.

Ранее стало известно, что арестованный ныне бывший президент Мотор Сичи и экс-депутат Верховной Рады Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией .

Напомним, что в ОП еще в октябре 2022 года, когда был задержан и арестован Богуслаев, заявляли, что его могут обменять на украинских военнопленных, как это было с лишенным ныне украинского гражданства и мандата в Верховной Раде Виктором Медведчуком.

Богуслаеву изначально инкриминировали коллаборационную деятельность и пособничество государству агрессору, после чего к этим статьям добавилось содействие деятельности террористической организации (а именно "ДНР").

В конце марта, то есть уже после подачи вышеупомянутого заявления о желании пойти на обмен, ему было сообщено и о подозрении в препятствовании законной деятельности военных - именно из-за блокирования предоставления им вертолета. Сам подозреваемый утверждает, что блокировал передачу вертолета военной разведке из-за необходимости заменить тип лопастей, которые не были сертифицированы Министерством обороны.