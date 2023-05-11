Прохання Богуслаєва про обмін. Експрезидент "Мотор Січі" написав заяву через проблеми зі здоровʼям, – адвокат

Колишній президент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв написав листа з проханням включити його в список на обмін з Росією через поганий стан здоров’я та відсутність слідчих дій. Про це заявив його адвокат Руслан Волинець у коментарі "Суспільному".

Він зазначив, що якщо обмін відбудеться, то адвокати збираються продовжувати доводити невинуватість Богуслаєва. За словами Волинця, офіційні органи влади не надали відповіді щодо заяви його підзахисного.

Своєю чергою речник Головного управління розвідки Андрій Юсов у сказав журналістам, що "готові використовувати всі доступні елементи, щоб повертати наших полонених захисників і цивільних з російського полону".

Нагадаємо, що в Офісі президента ще в жовтні 2022 року, коли було затримано й заарештовано Богуслаєва, заявляли, що його можуть обміняти на українських військовополонених.

Богуслаєву спершу інкримінували колабораційну діяльність та пособництво країні-агресоці, після чого до цих статтей додалося сприяння діяльності терористичної організації (так званій "ДНР").

Наприкінці березня 2023 року йому було оголошено підозру і в перешкоджанні законній діяльності військових.

10 травня журналісти повідомили, що Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією. Відповідну заяву він написав на ім'я керівника Офісу президента Андрія Єрмака. У супровідному листі його адвоката датою направлення заяви було вказано 20 березня 2023 року.

Коментуючи це, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Богуслаєв своїм проханням підтвердив, що є російським агентом. І не виключено, що його можуть обміняти на полонених українських захисників.