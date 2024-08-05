Гетманцев запропонував перетворити конфіскований у Богуслаєва банк на "банк поганих активів"

Одним із можливих варіантів розв’язання проблеми з часткою непрацюючих кредитів (NPL) є створення банку "поганих активів" (bad bank) для врегулювання поточної і майбутньої проблемної заборгованості, накопиченої під час повномасштабної війни.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він звертає увагу на те, що попри позитивні тенденції, проблема NPL залишається суттєвим гальмом на шляху відновлення кредитування.

Так, за даними НБУ, станом на 1 липня 2024 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України становила 34,6%, що на 2,8 відсоткових пункта менше порівняно з початком року. Загальний обсяг NPL за перше півріччя 2024 року зменшився на 4,2 млрд грн, досягнувши 418,2 млрд грн.

"За час війни портфель "поганих кредитів" збільшився на 37% (+ 113,1млрд. грн.). 90% цього приросту складають кредити бізнесу, що є насамперед наслідком погіршення фінансового стану позичальників, а також пошкодження і втрати ними активів через війну. Ці непрацюючі кредити, левова частка з яких зарезервована, продовжують чинити негативний тиск на баланси банків і стримують кредитування", - вважає нардеп.

На його думку, одним із можливих варіантів розв’язання проблеми є створення банку "поганих активів" (bad bank) для врегулювання поточної і майбутньої проблемної заборгованості, накопиченої під час повномасштабної війни.

Гетманцев наголошує, що попри усі застереження, за останні 30 років у світі накоплений значний позитивний досвід функціонування таких установ (як реакція на банківські кризи на початку 90-х, азійську фінансову кризу наприкінці 90-х, світову фінансову кризу 2008 р.).

Нардеп переконаний, що така спеціалізована установа може бути створена на базі одного із невеликих банків, який через санкції нещодавно перейшов у власність держави (маючи на увазі конфіскований у колишнього президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва АТ "Мотор-Банк" - ред.), можливо за додаткової участі донорів.

"Її основна місія - взяти на свій баланс із певним дисконтом всю або більшу частину поточних та майбутніх воєнних NPL з метою подальшого пасивного або активного управління такими стресовими активами, в тому числі забезпечувати їх продаж, секьюритизацію, відновлення їх вартості, добиватись компенсацій за зруйновані активи за рахунок централізованих позовів проти Росії, тощо", - підкреслив Гетманцев.

Він додав, що це б дозволило комерційним банкам сконцентруватись на нарощуванні здорового кредитного портфеля, що, своєю чергою, пришвидшило б відновлення кредитування.

В Україні з’явиться ще один державний банк

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 25 червня підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, зокрема АТ "Мотор-Банк".

Як повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих, в Україні тепер на один державний банк стане більше, адже держава отримає 100% АТ "Мотор-Банк".

Зауважимо, наразі в Україні державними є ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк та PIN банк.