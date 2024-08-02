В ІнАУ відреагували на "критику" Гетманцева: просять у Зеленського захисту від "піар-кампанії проти малого телеком-бізнесу"

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 220 підприємств у сфері електронних комунікацій, звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням втрутитися в ситуацію та захистити малий телеком-бізнес від маніпуляцій і дискредитації.

У своєму зверненні ІнАУ заявила, Державна податкова служба, без жодних правових підстав, у відсутності протягом понад 2,5 років відповідних змін як у галузевому, так і у податковому законодавстві України, почала відмовляти підприємствам мікро- та малого бізнесу — постачальникам послуг доступу до мережі інтернет — у праві використання спрощеної системи оподаткування. Попри те, що суди неодноразово визнають рішення податкової незаконними та скасовують їх, малі підприємства не мають достатньо ресурсів для захисту своїх прав у судовому порядку.

Крім того, ІнАУ зазначає, що кілька великих телеком-операторів з іноземними власниками проводять у медіапросторі маніпулятивну піар-кампанію проти вітчизняного малого бізнесу в сфері електронних комунікацій з метою монопольного перерозподілу ринку на свою користь.

“До кампанії з дискредитації підприємств нашої галузі в намаганні заперечити їх законне право на використання спрощеної системи оподаткування долучаються високі державні посадовці і політики. Прикладом є стаття у виданні “Главком” Голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева”, - зазначається у звернені.

У ІнАУ додали, що якщо інтерес іноземних власників великого телеком-бізнесу в захопленні українського ринку електронних комунікацій є цілком природним, то підтримка цього інтересу з боку українських топ-політиків під гаслом збільшення податків та боротьби з “сірістю” викликає обурення в Асоціації.ІнАУ заперечує твердження Гетманцева про те, що близько 3,5 тисяч малих провайдерів функціонують у "сірій зоні", оскільки вони не використовують автоматизовані системи та не зареєстровані в RIPE NCC.

Асоціація не погоджується з твердженнями про недостатню безпеку мереж малих провайдерів та вважає, що їх зникнення з ринку може негативно вплинути на національну безпеку. На її думку, кібератаки є більш успішними проти невеликої кількості великих компаній, ніж проти багатьох малих.

ІнАУ також вважає необґрунтованою заяву про те, що держава втрачає понад 3 млрд грн на рік через існування спрощеної системи оподаткування для малих провайдерів. Крім того, заперечуються твердження про те, що податкове навантаження на загальній системі оподаткування буде майже у 7 разів більшим, ніж на спрощеній системі, як це вказано в прикладі (75,34 грн проти 10,95 грн).

Вказується, що ці висновки є ще менш обґрунтованими, оскільки великі оператори на загальній системі оподаткування можуть перекладати збитки від фіксованого доступу на інші рентабельні сегменти через крос-субсидіювання, що дозволяє їм оптимізувати податкове навантаження.

“Інтернет Асоціація України закликає державу виконувати Закон. Не має бути колективної відповідальності цілої галузі за те, що хтось “мімікрує” під когось (тим більше, якщо і в самій цій “мімікрії” немає порушення закону, а вона просто комусь чомусь заважає). Держава має всі механізми, щоб у законний спосіб закривати такі “шпарини”, а не ліквідувати законну можливість використання спрощеної системи оподаткування для цілої окремої галузі і тим самим вбивати весь малий вітчизняний телеком-бізнес на угоду великим гравцям з іноземними власниками, діючи на шкоду своїм інтересам.”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що такий підхід є неприйнятним в ЄС, куди прагне Україна, оскільки він шкодить інтересам держави та суперечить європейським практикам підтримки малого та мікробізнесу.

“Просимо Вас, пане Президенте, втрутитись у ситуацію, дати оцінку діям відповідних політиків і чиновників, які свідомо чи несвідомо нищать критично важливу галузь вітчизняної економіки під час тяжкої війни”, - додали у ІнАУ.

Гетманцев натякнув, що інтернет-провайдерам час "зав'язувати" з дробленням бізнесу на ФОПи

Нагадаємо, у статті, опублікованій 1 серпня Данило Гетманцев зазначив, що інтернет-провайдерам слід припинити дроблення бізнесу на фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це дроблення призводить до значних втрат для державного бюджету через недоотримання податків і єдиного соціального внеску.

Гетманцев пояснив, що компанії створюють численні юридичні особи або залучають ФОП для надання послуг в окремих районах чи навіть окремих будинках. Це дозволяє їм використовувати спрощену систему оподаткування, що негативно впливає на державний бюджет, зокрема через великі недонадходження податків та платежів.

Для того, щоб краще зрозуміти схему, Гетманцев навів декілька прикладів:

Відомий оператор "Т", який пропонує телебачення та Інтернет і має понад 320 тисяч абонентів. Насправді це мережа, до якої входить 288 (!!!) суб’єктів господарювання.

Інший провайдер "Л", який обслуговує більше 210 тисяч абонентів, де-факто складається з 80 "спрощенців".

Гетманцев підкреслює, що таке дроблення бізнесу завдає збитків державі, яка через це втрачає більше 3 млрд грн на рік. Це також впливає на споживачів через низький рівень безпеки мереж та якість послуг.

Голова комітету зауважив, що боротьба з такими схемами є важливою для наближення до європейських стандартів ведення бізнесу, оскільки вони неприйнятні для міжнародних партнерів України.

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