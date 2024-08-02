В ИнАУ отреагировали на "критику" Гетманцева: просят у Зеленской защиты от "пиар-кампании против малого телеком-бизнеса"

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ), объединяющая более 220 предприятий в сфере электронных коммуникаций, обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить малый телеком-бизнес от манипуляций и дискредитации.

В своем обращении ИнАУ заявила, что Государственная налоговая служба, без всяких правовых оснований, в отсутствии на протяжении более 2,5 лет соответствующих изменений как в отраслевом, так и в налоговом законодательстве Украины, начала отказывать предприятиям микро- и малого бизнеса — поставщикам услуг доступа к сети интернет – в праве использования упрощенной системы налогообложения. Несмотря на то, что суды неоднократно признают решение налоговой незаконными и отменяют их, у малых предприятий нет достаточно ресурсов для защиты своих прав в судебном порядке.

Кроме того, ИнАУ отмечает, что несколько крупных телеком-операторов с иностранными собственниками проводят в медиапространстве манипулятивную пиар-кампанию против отечественного малого бизнеса в сфере электронных коммуникаций с целью монопольного перераспределения рынка в свою пользу.

“К кампании по дискредитации предприятий нашей отрасли в попытке отрицать их законное право на использование упрощенной системы налогообложения приобщаются высокие государственные чиновники и политики. Примером является статья в издании Главком Председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева», — отмечается в обращении.

В ИнАУ добавили, что если интерес иностранных владельцев крупного телеком-бизнеса в захвате украинского рынка электронных коммуникаций вполне естественен, то поддержка этого интереса со стороны украинских топ-политиков под лозунгом увеличения налогов и борьбы с “серостью” вызывает возмущение у Ассоциации. ИнАУ отрицает утверждение Гетманцева о том, что около 3,5 тысячи малых провайдеров функционируют в "серой зоне", поскольку они не используют автоматизированные системы и не зарегистрированы в RIPE NCC.

Ассоциация не согласна с утверждениями о недостаточной безопасности сетей малых провайдеров и считает, что их исчезновение с рынка может негативно повлиять на национальную безопасность. По ее мнению, кибератаки более успешны против небольшого количества крупных компаний, чем против многих малых.

ИнАУ также считает необоснованным заявление о том, что государство теряет более 3 млрд грн в год из-за существования упрощенной системы налогообложения для малых провайдеров. Кроме того, отрицаются утверждения о том, что налоговая нагрузка на общей системе налогообложения будет почти в 7 раз больше, чем на упрощенной системе, как это указано в примере (75,34 грн. против 10,95 грн.).

Указывается, что эти выводы еще менее обоснованными, поскольку крупные операторы на общей системе налогообложения могут переводить убытки от фиксированного доступа на другие рентабельные сегменты через кросс-субсидирование, что позволяет им оптимизировать налоговую нагрузку.

Интернет Ассоциация Украины призывает государство выполнять Закон. Не должно быть коллективной ответственности целой отрасли за то, что кто-то "мимикрирует" под кого-то (тем более, если и в самой этой "мимикрии" нет нарушения закона, а она просто кому-то мешает). Государство имеет все механизмы, чтобы законным способом закрывать такие "скважины", а не ликвидировать законную возможность использования упрощенной системы налогообложения для целой отдельной отрасли и тем самым убивать весь малый отечественный телеком-бизнес в угоду крупным игрокам с иностранными владельцами, действуя в ущерб своим интересам.”, — говорится в заявлении.

Отмечается, что такой подход неприемлем в ЕС, куда стремится Украина, поскольку он вредит интересам государства и противоречит европейским практикам поддержки малого и микробизнеса.

"Просим Вас, господин Президент, вмешаться в ситуацию, дать оценку действиям соответствующих политиков и чиновников, сознательно или бессознательно уничтожающих критически важную отрасль отечественной экономики во время тяжелой войны", — добавили в ИнАУ.

Гетманцев намекнул, что интернет-провайдерам пора "завязывать" с дроблением бизнеса на ФЛПы

Напомним, в статье, опубликованной 1 августа Даниил Гетманцев отметил, что интернет-провайдерам следует прекратить дробление бизнеса на физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это дробление приводит к значительным потерям для государственного бюджета из-за недополучения налогов и единого социального взноса.

Гетманцев объяснил, что компании создают многочисленные юридические лица или привлекают ФЛП для предоставления услуг в отдельных районах или даже в отдельных домах. Это позволяет им использовать упрощенную систему налогообложения, что негативно влияет на государственный бюджет, в частности, из-за больших недопоступлений налогов и платежей.

Для того чтобы лучше понять схему, Гетманцев привел несколько примеров:

Известный оператор "Т", который предлагает телевидение и Интернет и имеет более 320 тысяч абонентов. На самом деле это сеть, в которую входит 288 (!!!) субъектов ведения хозяйства.

Другой провайдер "Л", обслуживающий более 210 тысяч абонентов, де-факто состоит из 80 "упрощенцев".

Гетманцев подчеркивает, что такое дробление бизнеса наносит ущерб государству, которое из-за этого теряет более 3 млрд грн в год. Это также влияет на потребителей из-за низкого уровня безопасности сетей и качества услуг.

Председатель комитета отметил, что борьба с такими схемами важна для приближения к европейским стандартам ведения бизнеса, поскольку они неприемлемы для международных партнеров Украины.

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