Гетманцев намекнул, что интернет-провайдерам пора "завязывать" с дроблением бизнеса на ФЛП

Поскольку сегмент фиксированной связи и Интернета массово маскируется под физических лиц-предпринимателей, государство недополучает большие объемы налогов и платежей единого социального взноса.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем блоге в издании "Главком".

"Серый" рынок Интернета: как это выглядит на практике

Глава комитета ВР рассказал, что компании создают целый ряд юридических лиц на упрощенной системе налогообложения или привлекают ФЛП для предоставления услуг в пределах города, спального района, группы домов или даже отдельно взятого дома.

Дробление зависит от масштабов бизнеса: иногда это может быть 2-5 ФЛП, а чемпионы рынка имеют около 300 субъектов хозяйствования (ФЛП и юридических лиц) на упрощенной системе налогообложения.

Для того чтобы лучше понять схему, Гетманцев привел несколько примеров:

Известный оператор "Т", который предлагает телевидение и Интернет и имеет более 320 тысяч абонентов. На самом деле это сеть, в которую входит 288 (!!!) субъектов ведения хозяйства.

Другой провайдер "Л", обслуживающий более 210 тысяч абонентов, де-факто состоит из 80 "упрощенцев".

На двоих вместе эти "лидеры рынка" получили доход в размере 1,44 млрд. грн.

А государство в свою очередь из-за существования по сути "внутреннего оффшора" в виде упрощенной системы налогообложения при предоставлении услуг по доступу к сети Интернет теряет более 3 млрд. грн. в год.

"Хочу, чтобы серый рынок фиксированного Интернета услышал этот сигнал", — заявил глава налогового комитета ВР, ведь речь идет не только о потерях государства, что во время продолжающейся полномасштабной войны, когда каждая копейка на счету достаточно цинично.

"Мы двигаемся в ЕС, где такой "способ" использования специального режима поддержки малого и микробизнеса категорически неприемлем, о чем мы неоднократно слышали от наших международных партнеров", — подчеркнул Гетманцев.

Какие последствия от "серой" деятельности интернет-провайдеров

По словам Гетманцева, от подобной деятельности провайдеров возникают следующие последствия:

Для государства:

большие недопоступления налогов и платежей единого социального взноса;

неуплата таможенных платежей и других официальных сборов при ввозе телекомоборудования в Украину;

меньший уровень привлечения инвестиций;

еще один искаженный рынок услуг, где одни игроки имеют несомненные преимущества над другими из-за мимикрии под микробизнесом.

Для потребителя:

низкий уровень безопасности сетей, в первую очередь из-за ввоза и использования несертифицированного и некачественного телеком-оборудования, а нередко и просто нелегального импорта;

поэтому – худшее качество услуг;

незащищенность персональных данных.

Для тех, кто работает на серых провайдеров:

скрытые трудовые отношения, которые впоследствии выльются в недостаток страхового стажа и очень низкие пенсии;

отсутствие социальных гарантий для работников – в части оплаты труда, сверхурочной работы, отсутствии отпусков должной продолжительности и т.д.

Относительно масштабов тени в области фиксированной связи и Интернета

Гетманцев отмечает, что для того чтобы подтвердить масштабы тени в сфере предоставления услуг фиксированной связи и Интернета, достаточно взглянуть на прошлогодний уровень капитальных инвестиций:

почти 70% их общего размера обеспечили всего 4 компании;

хоть что-то инвестировали в свою работу и развитие только 897 провайдеров, при этом 582 сумели уложиться в сумму менее 1000 гривен.

Также глава комитета ВР отмечает, что отрасль достаточно богата, а в условиях, когда из-за частых обесточений она остается работать стабильно – она имеет дополнительные преимущества и, соответственно, рост выручки.

Общие доходы от предоставления услуг фиксированной связи в 2023 году составили 21,2 млрд. грн., рост по сравнению с предыдущим годом на 33,3% (для сравнения – доходы операторов мобильной связи – 61,7 млрд. грн., темпы увеличения по сравнению с 2022 годом – всего 9,8%).

Средний доход на одного пользователя услуг фиксированной связи – 219 грн. (против 102,1 грн. у мобильного).

"Поэтому понятно, что сегмент фиксированной связи и Интернет не смог не воспользоваться возможностью массово маскироваться под физических лиц-предпринимателей", — подчеркивает Гетманцев.

"Выгода несомненна – получая от одного пользователя 219 грн дохода, при использовании упрощенной системы налогообложения с них уплачивается всего 10,95 грн. (!!!) налогов, тогда как налоговая нагрузка на общей системе составила бы 75,34 грн. – в семь раз выше", – говорится в его сообщении.

В каких отраслях уже есть результат борьбы с "серыми" и "черными" схемами

По словам Гетманцева, в последнее время на слуху есть около десятка "серых" и "черных" схем по уплате налогов и ведения бизнеса, которые постепенно выжимаются из жизни украинцев.

"Согласен, что из-за сопротивления разнообразных кланов, паразитировавших на этих схемах последние 30+ лет, процесс по уничтожению кормовой базы теневой экономики идет не так быстро, как хотелось бы, но эти изменения неотвратимы, и будут лишь усиливаться в ходе переговоров и выполнения условий о вступление в ЕС", — отметил глава налогового комитета.

Вот несколько примеров, где можно увидеть результат:

Ликеро-водочная ветвь. Налоговая эффективность по НДС по ее предприятиям за три года выросла более чем в полтора раза. Есть предприятия, где налоговая нагрузка увеличилась вдвое, у некоторых – с нуля до самого высокого уровня.

Ювелирная промышленность – год к году можно увидеть увеличение этого показателя в 2,2 раза.

Рынок горючего, табачных изделий, игорный бизнес – вынужден начинать работать по честному, по закону.

Рынок электроники – там годами привыкли продавать дорогие бренды через ФЛП, минимизируя налоги, однако ситуация идет на улучшение.

В итоге Гетманцев заявил, что намеренно не называет полные названия упомянутых компаний и других, работающих по подобным схемам, ведь рассчитывает, что они, имея многомиллионные обороты, изменят свое поведение.

"Если нет – у государства достаточно инструментов, чтобы приводить тех, кто не хочет жить по европейским стандартам ведения бизнеса, в сознание, последовательно закрывая те щели, которые еще остаются для того, чтобы крупные компании маскировались под малый бизнес, действуя в ущерб интересам государства ", — подчеркнул глава налогового комитета ВР.

США советуют начинать не с повышения налогов

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер считает, что для увеличения прибыли Украине следует начать с реформирования таможни и борьбы с серыми рынками, а не с повышения налогов.

"У вас есть доходы, которые вы не получаете и которые вы должны получить сегодня. Сосредоточимся сначала на этом", — сказала Прицкер.

Она отметила, что предлагала реформировать таможню через цифровизацию, что помогло бы избежать коррупции.

"На серых рынках сигарет, алкоголя или электроники, которая может быть продана на крупном рынке, также есть огромный источник прибыли. И поэтому мы поощряли украинское правительство сосредоточиться на этом в первую очередь", – пояснила спецпредставитель США.