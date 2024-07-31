Все проверенные магазины с техникой Apple продают контрабанду – результаты эксперимента

ОО "Потребительское доверие" и центр экспертиз "Тест" исследовали рынок продаж техники Apple в Киеве, и провели закупки у ТОП-5 сетей продаж этой техники, которые выявили системные нарушения прав потребителей.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга.

Под мониторинг попали десять магазинов таких сетей:

"Техно Еж" (в ЦУМ, ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Dream);

"Ябко" (в ТРЦ Lavina Mall и на Большой Васильковской 14);

YABLUKA (в ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Dream и магазин по ул. Крещатик 42);

Appleroom в ТЦ "Глобус";

eStore в ТРЦ "Ретровиль".

Что показали результаты исследования

Из 10 магазинов Киева, расположенных в центре города и крупных ТРЦ:

девять из десяти магазинов не выдали обязательный фискальный чек;

половина магазинов не идентифицировали продавца, то есть не указали, кто именно совершил продажу;

половина магазинов указали фактическим продавцом ФЛП;

1 магазин отказался продавать товар выше 50 000 грн за наличные деньги;

6 магазинов продали товар за наличные деньги на сумму более 50 000 гривен.

Также оказалось, что ни один товар не имел отметки об оценке соответствия техническим регламентам. Кроме того, ни одна упаковка товара не содержала надписей на украинском языке и информации об импортере и субъекте хозяйствования, несущем гарантийные обязательства перед потребителем.

Единственным магазином, выдавшим гарантийный талон на 1 год, был eStore. В других магазинах предлагалось приобрести гарантию сроком на 1-2 года дополнительно.

В то же время единственным магазином, который выдал чек на возврат наличных по возвращении товара, был магазин Appleroom.

В частности, исследование выявило, что все магазины не указывают цены на дорогие товары, такие как наушники, телефоны, смарт-часы, ноутбуки и т.п., что нарушает права потребителя на получение полной и достоверной информации о товаре.

Также сообщается, что большинство магазинов не смогли с первой попытки вернуть деньги за телефоны, поскольку в кассе не было достаточной суммы наличными.

Изображение: Центр экспертиз ТЕСТ

Изображение: Центр экспертиз ТЕСТ

Обобщенная информация о магазинах YABLUKA:

Обобщенная информация о магазинах "Ябко":

Обобщенная информация о магазинах "Техно Ёж":

Обобщенная информация о магазине eStore:

Обобщенная информация о магазине Appleroom:

Контрабанда техники Apple становится распространенным явлением

Отметим, что явление контрабанды такой техники давно уже не секрет и достаточно распространено. Так, недавно на злоупотреблениях Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачила должностных лиц Волынской таможни, нанесших миллионный ущерб государству.

Расследование установило, что в течение октября — декабря 2020 года должностные лица Волынской таможни способствовали незаконному перемещению компьютерной техники Apple через международный пункт пропуска "Ягодин", без надлежащей уплаты таможенных платежей, путем притворного импорта бывшей в использовании сельскохозяйственной техники, механического оборудования и т.д.

В настоящее время задокументированы 8 эпизодов преступной деятельности должностных лиц Волынской таможни, которые умышленно "не замечали" незаконное перемещение товаров, составляли поддельные документы по результатам проведения таможенных формальностей, вносили в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор" ложную информацию, чем незаконно минимизировали таможенные платежи.

Фото: Специализированная антикоррупционная прокуратура / Facebook Фото: Специализированная антикоррупционная прокуратура / Facebook Фото: Специализированная антикоррупционная прокуратура / Facebook

Кроме того, на днях работники Львовской таможни обнаружили скрытую технику Apple на 1,6 миллиона гривен. Отмечается, что 29 июля в пункт пропуска "Шегини-Медика" из Польши прибыл микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Водителем оказался 41-летний житель Тернопольщины, который для прохождения таможенного контроля выбрал полосу "красный коридор" и указал в декларации о перемещении 35 терминалов Starlink, 20 зарядных станций и 50 мобильных телефонов.

Однако при осмотре багажного отделения авто работники таможни обнаружили скрытую технику Apple: 27 новых iPhone 15 Pro и восемь iPad Air 11. Водитель спрятал гаджеты в хозяйственные сумки и для уверенности "забинтовал" их клейкой лентой.

По данному факту составлен админпротокол, согласно ч.1 ст.483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) ТКУ.

Фото: Львовская таможня / Facebook Фото: Львовская таможня / Facebook Фото: Львовская таможня / Facebook Фото: Львовская таможня / Facebook Фото: Львовская таможня / Facebook Фото: Львовская таможня / Facebook Фото: Львовская таможня / Facebook

Фото: ua.depositphotos.com