Всі перевірені магазини з технікою Apple продають контрабанду - результати експерименту

ГО "Споживча довіра" та центр експертиз "Тест" дослідили ринок продажу техніки Apple в Києві, та провели закупівлі в ТОП-5 мереж продажу цієї техніки, які виявили системні порушення прав споживачів.

Про це свідчать дані моніторингу.

Зазначається, що під моніторинг потрапили десять магазинів таких мереж:

"Техно Їжак" (в ЦУМ, ТРЦ Lavina Mall та ТРЦ Dream);

"Ябко" (в ТРЦ Lavina Mall та на Великій Васильківський 14);

YABLUKA (в ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Dream та магазин на вул. Хрещатик 42);

Appleroom в ТЦ "Глобус";

eStore в ТРЦ "Ретровіль".

Що показали результати дослідження

З 10 магазинів Києва, розташованих у центрі міста та у великих ТРЦ:

дев'ять із десяти магазинів не видали обов'язковий фіскальний чек;

половина магазинів не ідентифікували продавця, тобто не зазначили, хто саме здійснив продаж;

половина магазинів вказали фактичним продавцем ФОП;

1 магазин відмовився продавати товар вище 50 000 грн за готівку;

6 магазинів продали товар за готівку на суму більше ніж 50 000 гривень.

Також виявилось, що жоден товар не мав позначку про оцінку відповідності технічним регламентам. Крім того, жодне пакування товару не містило надписів українською мовою і інформацію про імпортера та суб'єкта господарювання, який несе гарантійні зобов'язання перед споживачем.

Єдиним магазином, який видав гарантійний талон на 1 рік, був eStore. В інших магазинах пропонували придбати гарантію терміном на 1-2 роки додатково.

Водночас єдиним магазином, який видав чек на повернення готівки після повернення товару був магазин Appleroom.

Зокрема, дослідження виявило, що усі магазини не вказують цінники на дорогі товари, такі як навушники, телефона, смарт-годинники, ноутбуки тощо, що порушує права споживача на отримання повної та достовірної інформації про товар.

Також повідомляється, що більшість магазинів не змогли з першої спроби повернути гроші за телефони, оскільки в касі не було достатньої суми готівкою.

Зображення: Центр експертиз ТЕСТ

Зображення: Центр експертиз ТЕСТ

Узагальнена інформація щодо магазинів YABLUKA:

Узагальнена інформація щодо магазинів "Ябко":

Узагальнена інформація щодо магазинів "Техно Їжак":

Узагальнена інформація щодо магазину eStore:

Узагальнена інформація щодо магазину Appleroom:

Контрабанда техніки Apple стає розповсюдженим явищем

Зауважимо, що явище контрабанди такої техніки давно вже не є секретом і досить розповсюджено. Так, нещодавно на зловживаннях Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрила посадовців Волинської митниці, які завдали мільйонних збитків державі.

Розслідування встановило, що протягом жовтня - грудня 2020 року службові особи Волинської митниці сприяли незаконному переміщенню комп’ютерної техніки Apple через міжнародний пункт пропуску "Ягодин", без належної сплати митних платежів, шляхом удаваного імпорту бувшої у використанні сільськогосподарської техніки, механічного обладнання, тощо.

Наразі задокументовано 8 епізодів злочинної діяльності службових осіб Волинської митниці, які умисно "не помічали" незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи за результатами проведення митних формальностей, вносили до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор" неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.

Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

Крім того, днями працівники Львівської митниці виявили приховану техніку Apple на 1.6 мільйона гривень. Зазначається, що 29 липня в пункт пропуску "Шегині – Медика" із Польщі прибув мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Водієм виявився 41-річний мешканець Тернопільщини, який для проходження митного контролю обрав смугу "червоний коридор" і вказав у декларації про переміщення 35 терміналів Starlink, 20 зарядних станцій і 50 мобільних телефонів.

Однак під час огляду багажного відділення авто працівники митниці виявили приховану техніку Apple: 27 нових iPhone 15 Prо та вісім iPad Air 11. Водій заховав гаджети в господарські сумки і для певності "забинтував" їх клейкою стрічкою.

За цим фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч.1 ст.483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ.

Фото: Львівська митниця / Facebook Фото: Львівська митниця / Facebook Фото: Львівська митниця / Facebook Фото: Львівська митниця / Facebook Фото: Львівська митниця / Facebook Фото: Львівська митниця / Facebook Фото: Львівська митниця / Facebook

Фото: ua.depositphotos.com