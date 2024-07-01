З 1 липня запроваджується кримінальна відповідальність за контрабанду усіх товарів: деталі

З 1 липня 2024 року набирає чинності стаття 201-3 Кримінального кодексу України, яка встановлює кримінальну відповідальність за контрабанду товарів.

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Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

Які штрафи передбачені

В ЄБА нагадують, що з 1 липня 2024 року Законом 5313-ІХ запроваджено кримінальну відповідальність за товарну контрабанду для всіх товарів:

вартістю від 7,57 до 15,14 млн грн – відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн;

вартістю понад 15,14 млн грн – від 850 тис. грн штрафу до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

Як зауважують в ЄБА, для підакцизних товарів закон набрав чинності ще з 1 січня 2024 року. Зокрема, відповідальність передбачена за контрабанду товарів:

вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн – у вигляді штрафу від 340 тис. грн до 6 років позбавлення волі;

вартістю понад 2,271 млн грн – від 1,275 млн грн штрафу до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

"Закон було прийнято у редакції з деякими правками, на яких наполягав бізнес. Основним досягненням у процесі роботи над цією ініціативою було скасування кримінальної відповідальності за “недостовірне декларування” (ненавмисні помилки при декларуванні)", - підкреслюють в ЄБА.

Там додають, що також були значно підвищені порогові значення вартості порушень для застосування саме кримінальної відповідальності.

Контролюючу функцію щодо згаданих правопорушень буде покладено на Держмитслужбу та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Результати першого півріччя щодо ситуації з криміналізацією контрабанди підакцизних товарів свідчать про необхідність реальних реформ в Держмитслужбі, підвищення мотивації та фінансового забезпечення митників, підвищення їхнього професіоналізму, а також про необхідність розвитку взаємодії з митними органами суміжних держав в рамках міжнародного митного співробітництва", - констатують в ЄБА.

Там сподіваються, що незабаром бізнес побачить реальну реформу БЕБ та ефективну роботу нового органу, який зокрема має здійснювати досудове розслідування правопорушень, пов’язаних з товарною контрабандою. Це надзвичайно важливо для економіки України.

Правопорушення на митниці

За даними Держмитслужби, кількість виявлених правопорушень за 1 квартал 2024 року збільшилась майже в 4 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Так, митники повідомляють про 2356 порушень митних правил на суму 4,8 млрд грн. На розгляд до суду митницями передано майже половину справ 1116 справ про порушення митних правил на суму 1 млрд грн.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 9 грудня підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт № 5420 щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів.