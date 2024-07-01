С 1 июля вводится уголовная ответственность за контрабанду всех товаров: детали

С 1 июля 2024 года вступает в силу статья 201-3 Уголовного кодекса Украины, устанавливающая уголовную ответственность за контрабанду товаров.

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Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Какие штрафы предусмотрены

В ЕБА напоминают, что с 1 июля 2024 Законом 5313-ІХ введена уголовная ответственность за товарную контрабанду для всех товаров:

стоимостью от 7,57 до 15,14 млн грн – ответственность в виде штрафа от 170 до 425 тыс. грн;

стоимостью свыше 15,14 млн грн – от 850 тыс. грн штрафа до лишения свободы на 11 лет с конфискацией имущества.

Как подчеркивают в ЕБА, для подакцизных товаров закон вступил в силу еще с 1 января 2024 года. В частности, ответственность предусмотрена за контрабанду товаров:

стоимостью от 1,136 до 2,271 млн грн – в виде штрафа от 340 тыс. грн до 6 лет лишения свободы;

стоимостью свыше 2,271 млн грн – от 1,275 млн грн штрафа до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Закон был принят в редакции с некоторыми правками, на которых настаивал бизнес. Основным достижением в процессе работы над этой инициативой была отмена уголовной ответственности за "недостоверное декларирование" (непреднамеренные ошибки при декларировании)", - подчеркивают в ЕБА.

Там добавляют, что также были значительно повышены пороговые значения стоимости нарушений для применения уголовной ответственности.

Контролирующая функция в отношении упомянутых правонарушений будет возложена на Гостаможслужбу и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Результаты первого полугодия по ситуации с криминализацией контрабанды подакцизных товаров свидетельствуют о необходимости реальных реформ в Гостаможслужбе, повышении мотивации и финансового обеспечения таможенников, повышении их профессионализма, а также о необходимости развития взаимодействия с таможенными органами сопредельных государств в рамках международного таможенного сотрудничества", - констатируют в ЕБА.

Там надеются, что в скором времени бизнес увидит реальную реформу БЭБ и эффективную работу нового органа, который должен осуществлять досудебное расследование правонарушений, связанных с товарной контрабандой. Это очень важно для экономики Украины.

Правонарушения на таможне

По данным Гостаможслужбы, количество выявленных правонарушений за 1 квартал 2024 года увеличилось почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Так, таможенники сообщают о 2356 нарушениях таможенных правил на сумму 4,8 млрд. грн. На рассмотрение в суд таможнями передано почти половину дел 1116 дел о нарушении таможенных правил на сумму 1 млрд. грн.

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании 9 декабря поддержала во втором чтении и в целом законопроект №5420 по криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров.