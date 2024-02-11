На Волыни сбили дрон с 22 кг наркотиков более чем на 13 млн грн (ФОТО)

На Волыни пограничники приземлили беспилотник, которым пытались переправить через границу 22 кг наркотиков более чем на 13 миллионов гривен.

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Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что на окраине одного из пограничных населенных пунктов Волыни пограничники с сотрудниками СБУ сбили коптер с двумя пакетами, которые содержали 22,5 кг гашиша.

"Правоохранители оперативно установили трех лиц, причастных к противоправной деятельности, и провели у них санкционированные обыски. В результате которых обнаружили беспилотники и комплектующие к ним, а также другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Лицам сообщено о подозрении, а пока судом избрана для них мера пресечения в виде содержания под стражей.

Беспилотник и наркотическое средство изъяты. Кроме того, правоохранители изъяли три автомобиля, которые контрабандисты использовали для совершения незаконной сделки.