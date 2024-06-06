Государство само стимулирует серый рынок сигарет, что приводит к бюджетным потерям во время войны - эксперт

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Абсолютный рекорд нелегального рынка сигарет в Украине достиг в октябре 2023 года, когда занял долю 25,7%. Но государство само создает стимулы для этого вместо его обеления рынка и реального наполнения бюджета.

Об этом в своем блоге на РБК-Украинанаписал исполнительный директор аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин.

Аналитик пишет, что увеличилась как доля поддельной продукции (до 11,3%), так и доля продукции, маркированной надписью Duty Free или предназначенной для экспорта, но нелегально ее продают в Украине (до 12,9%). Причем теневой рынок — это исключительно обычные сигареты, которые подрабатывают, выпускают и продают в неконтролируемом количестве.

При этом эксперт обращает внимание, что речь не идет о нелегальном рынке табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН).

"Почему нет теневого рынка ТВЭН? Все просто - это сложно. А вырастить табак и наполнить им сигареты - легко", - отметил Амелин.

Поэтому ТВЭН в отличие от сигарет гарантирует налоговые поступления, ведь этот рынок в Украине сегодня полностью легален, что подтверждено исследованиями GROWFORD Institute и Nielsen.

При этом, по оценкам специалистов, ТВЭН примерно на 95% менее вредны, чем сигареты, а почти половина населения (44,8%) этого не осознают. Но когда речь идет о ТВЭН, табак не сжигают, а нагревают с помощью специальных устройств. Таким образом, создается никотинсодержащий аэрозоль для вдыхания. Отсутствует процесс горения, а следовательно, нет и образующихся в результате вредных веществ.

"С пониманием этих двух фактов европейцы выстраивают свою систему налогообложения курения (акцизную политику). В рекомендациях Еврокомиссии говорится о том, что ставки акциза по ТВЭН должны быть наименьшими (!) среди всех табачных изделий. И сегодня в странах ЕС акцизы на ТВЭны в среднем на 66,3% ниже акцизов на сигареты. Сейчас готовят обновленную версию Директивы и, если верить Financial Times, разница между ставками на сигареты и ТВЭНы составит до 50%», — подчеркнул Амелин.

Если Верховная рада окончательно примет на днях принятый в первом чтении правительственный законопроект № 11090, то к 2028 году Украина получит адекватный европейский стандарт минимального уровня акциза на сигареты – 90 евро за 1000 штук. А акциз на ТВЭНы будет на 20% ниже. Это, с одной стороны, будет соответствовать подходам ЕС, с другой – стимулировать потребление ТВЭНов, где нет подделок и меньший вред для организма, а также гарантированное наполнение бюджета.

"Итак, возможность легально стимулировать обеление рынка и наполнение бюджета есть. Вопрос остался только за депутатами", - подытожил исполнительный директор аналитического центра Украинский институт будущего.