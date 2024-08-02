Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі знизилася до 34,6%

Станом на 1 липня 2024 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України становила 34,6%, що на 2,8 відсоткових пункта менше порівняно з початком року. Загальний обсяг NPL за перше півріччя 2024 року зменшився на 4,2 млрд грн, досягнувши 418,2 млрд грн.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Значне зниження частки NPL спостерігається у роздрібному сегменті, де вона скоротилася на 3,9 відсоткових пункта і склала 19,6%. У корпоративному кредитному портфелі частка NPL також зменшилася, хоч і не так значно — на 1,9 в.п., до 42,2%.

У НБУ зазначили, що основними факторами зменшення NPL є збільшення банками обсягів якісних гривневих кредитів і списання непрацюючих кредитів, зокрема банками з українським приватним капіталом, проте для врегулювання NPL у корпоративному сегменті потрібні значні зусилля.

Як зазначається у червневому Звіті про фінансову стабільність, банки активно використовують доступні інструменти для зменшення частки непрацюючих кредитів, серед яких найпоширенішими є позасудові реструктуризації. Ці заходи спрямовані на зменшення боргового навантаження на клієнтів і відновлення їх платоспроможності.

Близько половини корпоративних NPL вже було реструктуризовано, і ця частка перевищує 90%, якщо не враховувати кредити колишнім власникам ПриватБанку. Без урахування цих кредитів частка NPL корпоративних кредитів становить 29,3%, що на 12,9 в.п. менше, ніж з їх урахуванням.

До початку повномасштабного вторгнення основним методом реструктуризації була пролонгація боргу, інколи з наданням пільгового періоду на сплату процентів. Однак під час війни банки стали гнучкішими, частіше застосовуючи комбінацію інструментів пролонгації та надання пільгових умов. Попри це, відновлення платоспроможності боржників залишається складним завданням, і в крайніх випадках банки змушені вдаватися до стягнення та продажу застави.

Нацбанк додає, що на поточний момент "воєнні" NPL мають краще забезпечення порівняно зі старим портфелем завдяки вищим стандартам кредитування останніх років. Однак низький рівень покриття заставами робить добровільні заходи врегулювання ще важливішими для банків.

Нагадаємо, за даними Національного банку України, станом на 1 червня 2024 року обсяг непрацюючих кредитів за місяць збільшився на 993 мільйони гривень, сягнувши 421,288 мільярда гривень. Проте, загальний обсяг кредитів, наданих банками, продемонстрував значне зростання, збільшившись на 19,5 мільярда гривень.

Протягом січня-березня 2024 року частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до 36.1% станом на 1 квітня. Це на 1,3 відсоткових пункта (в.п.) нижче показника на 1 січня 2024 року.

Який вплив на банківську систему мають NPL

Велика частка непрацюючих кредитів негативно впливає загалом на банківську систему. Банки недоотримують дохід та втрачають кошти. Збитки, яких банки можуть зазнати від остаточно непрацюючого портфелю, вплинуть на капітал фінустанов. Оскільки держава володіє 53,3% чистих активів банківського сектору, це може призвести до витрат бюджету на докапіталізацію державних банків.

Як зазначав генеральний директор фінкомпанії Activitis Павло Матіяш, для оптимізації ситуації з непрацюючими кредитами важливо провести детальний аудит проблемного портфелю. Якщо кредити є остаточно безнадійними та не підлягають поверненню, слід ухвалити обґрунтоване рішення щодо їх списання, оскільки це дозволить банкам звільнити резерви, що були сформовані майже під 100% суми цих кредитів.