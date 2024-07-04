ПриватБанк продає права вимоги за безнадійними кредитами українців на 4,8 млрд грн

В рамках затвердженої Урядом та НБУ політики скорочення проблемної заборгованості державних банків, ПриватБанк планує до кінця 2024 року продати через СЕТАМ права вимоги за портфелем карткових кредитів на 4,8 мільярда гривень.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що запланований на продаж портфель включає споживчі кредити минулих років, надані фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.

Як зауважують в ПриватБанку, з портфелю для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці та мобілізовані.

Повідомляється, що для забезпечення максимально чесних та прозорих умов продажу, ПриватБанк продовжить реалізацію прав вимог за картковими кредитами фізичних осіб через електронний аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України).

Наразі ПриватБанк оновлює правила торгів, щоб залучити ширше коло потенційних гравців ринку. Розміщення інформаційного оголошення про проведення електронних торгів заплановано на серпень 2024 року. Про умови та час їх проведення в фінустанові обіцяють повідомити додатково.

Нагадуємо, в березні 2024 року за результатами торгів на СЕТАМ банк успішно підписав угоду з переможцем електронних торгів з продажу портфелю карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 491 млн грн. вартістю 13 101 000 грн.

Який вплив на банківську систему мають непрацюючі кредити

Велика частка непрацюючих кредитів негативно впливає загалом на банківську систему. Банки недоотримують дохід та втрачають кошти. Збитки, які банки можуть понести від остаточно непрацюючого портфелю, вплинуть на капітал фінустанов. Оскільки держава володіє 53,3% чистих активів банківського сектору, це може призвести до витрат бюджету на докапіталізацію державних банків.

Як зазначав генеральний директор фінкомпанії ActivitisПавло Матіяш, для оптимізації ситуації з непрацюючими кредитами важливо провести детальний аудит проблемного портфелю. Якщо кредити є остаточно безнадійними та не підлягають поверненню, слід прийняти обґрунтоване рішення щодо їх списання, оскільки це дозволить банкам звільнити резерви, що були сформовані майже під 100% суми цих кредитів.

Нагадаємо, за даними Національного банку України, станом на 1 червня 2024 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України знизилася до 35%. Це на 0,5 відсоткового пункту менше, ніж на початку травня 2024 року.