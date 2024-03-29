Приватбанк продав права вимоги за безнадійними кредитами українців на 500 млн грн

Приватбанк успішно реалізував через СЕТАМ права вимоги за портфелем карткових кредитів об’ємом майже на 500 мільйонів гривень.

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що в рамках затвердженої Урядом та НБУ політики скорочення проблемної заборгованості державних банків, Приватбанк реалізував через електронний аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 491 млн грн.

"До участі у торгах було допущено 2 фінансові установи, які мають діючу ліцензію на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу, відповідають вимогам банку, регулятора та дотримались умов Правил реалізації", - зауважили в Приватбанку.

Повідомляється, що 23 лютого 2024 року було проведено електронні торги, з автоматичним зниженням стартової ціни (голландська модель проведення аукціону), за підсумками якого найбільша цінова пропозиція склала 13 101 000 грн, що на 24% більше за мінімальну ціну визначену банком.

28 березня 2024 року, за результатами електронних торгів, була підписана Угода і права вимоги були передані новому кредитору.

"Реалізований банком портфель включає понад 79 тисяч “старих” споживчих кредитів наданих в попередні роки фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів. З портфелю для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані - за інформацією, яка наявна в ПриватБанку", - уточнили в фінустанові.

Там додали, що всі позичальники, борги яких були відступлені, на протязі 10 днів будуть повідомлені про факт відступлення прав вимоги, про передачу персональних даних та буде надана інформація про нового кредитора і його контактні дані.

Раніше Приватбанк анонсував, що планує продати 60 тисяч споживчих кредитів.

Який вплив на банківську систему мають непрацюючі кредити

Велика частка непрацюючих кредитів негативно впливає загалом на банківську систему. Банки недоотримують дохід та втрачають кошти. Збитки, які банки можуть понести від остаточно непрацюючого портфелю, вплинуть на капітал фінустанов. Оскільки держава володіє 53,3% чистих активів банківського сектору, це може призвести до витрат бюджету на докапіталізацію державних банків.

Як зазначав генеральний директор фінкомпанії ActivitisПавло Матіяш, для оптимізації ситуації з непрацюючими кредитами важливо провести детальний аудит проблемного портфелю. Якщо кредити є остаточно безнадійними та не підлягають поверненню, слід прийняти обґрунтоване рішення щодо їх списання, оскільки це дозволить банкам звільнити резерви, що були сформовані майже під 100% суми цих кредитів.

Нагадаємо, станом на 1 лютого 2023 року, частка непрацюючих кредитів (NPL) в банківській системі України досягла 36,7%, зменшившись на 0,6 відсоткових пункти порівняно з показником у 37,3 % станом на 1 січня.