Частка непрацюючих кредитів у лютому зменшилася: які позичальники активніше повертають кошти

Станом на 1 лютого 2023 року, частка непрацюючих кредитів (NPL) в банківській системі України досягла 36,7%, зменшившись на 0,6 відсоткових пункти порівняно з показником у 37,3 % станом на 1 січня.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Зазначається, що протягом місяця загальний обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 1,9 млрд грн, тоді як загальний обсяг кредитів, виданих банками, збільшився на 13,4 млрд грн.

Варто зазначити, що за даними НБУ частка непрацюючих кредитів у корпоративному секторі зросла з 45,9 в.п. у січні до 46,2 в.п. у лютому. В той же час, ситуація з кредитуванням фізичних осіб є протилежною і тут частка непрацюючих кредитів зменшилася з 19,2 в.п. у січні до 18,6 в.п. у лютому.

Варто зазначити, що згідно з останніми оцінками стійкості, проведеними Національним банком України, більшість банків здійснили адекватну оцінку кредитного ризику.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, частка непрацюючих кредитів у банках України постійно знижувалася з 2018 року, з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року, одночасно зі збільшенням обсягу кредитування в банках.

Частка непрацюючих кредитів постійно знижується

Зауважимо, що протягом останніх кількох місяців частка непрацюючих кредитів постійно знижується. Станом на 1 грудня 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) в банківському секторі склала 37%, що на 0,7 відсоткових пункта нижче порівняно із показниками станом на 1 листопада того ж року.

У листопаді 2023 року NPL склала 37,7%, що на 0,2 відсоткових пункти менше, ніж станом на 1 жовтня, а сума наданих банками кредитів збільшилася на 12,3 млрд гривень.

Додамо, що на 1 жовтня обсяг непрацюючих кредитів у банківському секторі року становив 422,5 млрд грн, що на 9,6 млрд грн нижче показника на 1 січня. Частка непрацюючих кредитів із початку року скоротилася на 0,2 в.п. – до 37,9%.

Раніше в НБУ повідомляли, що частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом на 1 вересня 2023 року становила 38,5%.

При цьому, станом на 1 червня частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилась до 39,1%.

Який вплив на банківську систему мають NPL

Велика частка непрацюючих кредитів негативно впливає загалом на банківську систему. Банки недоотримують дохід та втрачають кошти.

Генеральний директор Activitis Павло Матіяш пояснює, що збитки, які банки можуть понести від остаточно непрацюючого портфелю, вплинуть на капітал банків. Оскільки держава володіє 53,3% чистих активів банківського сектору, а це може призвести до витрат бюджету на докапіталізацію державних банків.

Для оптимізації ситуації з непрацюючими кредитами важливо провести детальний аудит проблемного портфелю. Якщо кредити є остаточно безнадійними та не підлягають поверненню, слід прийняти обґрунтоване рішення щодо їх списання, оскільки це дозволить банкам звільнити резерви, що були сформовані майже під 100% суми цих кредитів.

До прикладу, державний Приватбанк зменшує портфелю проблемних активів та планує продати 60 тисяч споживчих кредитів на 500 млн грн.