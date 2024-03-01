Доля неработающих кредитов в украинских банках в январе уменьшилась на 0,6 п.п.

По состоянию на 1 февраля 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе Украины достигла 36,7%, уменьшившись на 0,6 процентных пункта по сравнению с показателем в 37,3% по состоянию на 1 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Отмечается, что за месяц общий объем неработающих кредитов уменьшился на 1,9 млрд грн, тогда как общий объем кредитов, выданных банками, увеличился на 13,4 млрд грн.

Следует отметить, что по данным НБУ доля неработающих кредитов в корпоративном секторе выросла с 44,1% на начало января до 44,4% на начало февраля. В то же время, ситуация с долгами физических лиц противоположна: здесь доля неработающих кредитов уменьшилась с 23,5% в начале года до 22,8% на 1 февраля.

Следует отметить, что согласно последним оценкам устойчивости, проведенным Национальным банком Украины, большинство банков провели адекватную оценку кредитного риска.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в банках Украины постоянно снижалась с 2018 года, с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года, одновременно с увеличением объема кредитования в банках.

Доля неработающих кредитов постоянно снижается

Заметим, что за последние несколько месяцев доля неработающих кредитов постоянно снижается. По состоянию на 1 декабря 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила 37%, что на 0,7 процентных пункта ниже по сравнению с показателями по состоянию на 1 ноября того же года.

В ноябре 2023 года NPL составила 37,7%, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем на 1 октября, а сумма предоставленных банками кредитов увеличилась на 12,3 млрд гривен.

Добавим, что на 1 октября объем неработающих кредитов в банковском секторе года составил 422,5 млрд грн, что на 9,6 млрд грн ниже показателя на 1 января. Доля неработающих кредитов с начала года сократилась на 0,2 п.п. – до 37,9%.

Ранее в НБУ сообщали, что доля неработающих кредитов в банковском секторе по состоянию на 1 сентября 2023 года составила 38,5%.

При этом, по состоянию на 1 июня доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилось до 39,1%.

Какое влияние на банковскую систему имеют NPL

Большая часть неработающих кредитов негативно влияет в целом на банковскую систему. Банки недополучают доход и теряют деньги. Убытки, которые банки могут понести от окончательно неработающего портфеля, повлияют на капитал финучреждений. Поскольку государство владеет 53,3% чистых активов банковского сектора, что может привести к расходам бюджета на докапитализацию государственных банков.

По словам гендиректора финкомпании Activitis Павла Матияша, для оптимизации ситуации с неработающими кредитами важно провести подробный аудит проблемного портфеля. Если кредиты окончательно безнадежны и не подлежат возврату, следует принять обоснованное решение по их списанию, поскольку это позволит банкам освободить резервы, которые были сформированы почти под 100% суммы этих кредитов.

Например, государственный Приватбанк уменьшает портфелю проблемных активов и планирует продать 60 тысяч потребительских кредитов на 500 млн грн.