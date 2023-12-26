Приватбанк продаст 60 тысяч безнадежных кредитов

Государственный ПриватБанк уменьшает портфелю проблемных активов и планирует продать 60 тысяч потребительских кредитов на 500 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что в рамках утвержденной правительством и НБУ программы сокращения проблемной задолженности государственных банков, Наблюдательный совет Приватбанка утвердил решение по организации продажи права требования по портфелю безнадежных кредитов.

"Согласно условиям продажи, в начале 2024 года, профессиональным участникам рынка будет предложен портфель суммой 500 млн грн, который будет включать более 60 тысяч потребительских кредитов предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов", - отмечают в ПриватБанка.

"Уменьшение расходов государственного Приватбанка на обслуживание безнадежных кредитов сегодня работает на бюджет государства и всю Украину, поскольку расходы банка на дальнейшее сопровождение предложенного на продажу портфеля с учетом судебных сборов превышают ожидаемую цену продаж, - отмечает заместитель председателя правления Приватбанка по вопросам управления рисками Лариса Чернышова.

Она добавила, что речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как "безнадежные".

"То есть в свое время банк предлагал этим клиентам программы реструктуризации, проводил работу по погашению задолженности, используя все инструменты, включая принудительное взыскание", - пояснила Чернышева.

Как отмечают в Приватбанке, условия продажи честны и прозрачны - права требования по такому портфелю будут предложены на платформе системы электронных торгов Минюста OpenMarket ГП "СЕТАМ" и будут включать только тело кредита и начисленные проценты.

Продажа долга будет осуществлена путем проведения открытых и прозрачных торгов путем пошагового снижения начальной (стартовой) цены.

"OpenMarket начинает новый этап сотрудничества с Приватбанком в части реализации продаж проблемных активов. Спасибо за доверие Наблюдательному совету банка. Это уже четвертый государственный банк, начавший продажу проблемных кредитов на нашей площадке, и второй из тех, кто начнет продажу портфелей проблемной задолженности беззалогового сегмента", - подчеркнул генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

Напомним, по состоянию на 1 ноября 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила 37,7%, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем на 1 октября, а сумма предоставленных банками кредитов увеличилась на 12,3 млрд гривен .

Отметим, как сообщают в "Опендатаботе", государственные Приватбанк и Ощадбанк заработали половину от общей прибыли всех украинских банков за 10 месяцев 2023 года. Прибыли Приватбанка выросли вдвое, а в Ощадбанке – аж в 19 раз.