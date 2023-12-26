Приватбанк продасть 60 тисяч безнадійних кредитів

Державний Приватбанк зменшує портфелю проблемних активів та планує продати 60 тисяч споживчих кредитів на 500 млн грн.

Про це повідомляє пресслужбу фінустанови.

Зазначається, що в рамках затвердженої Урядом та НБУ програми скорочення проблемної заборгованості державних банків, Наглядова рада Приватбанку затвердила рішення щодо організації продажу права вимоги за портфелем безнадійних кредитів.

"Згідно з умовами продажу, на початку 2024 року, професійним учасникам ринку буде запропоновано портфель сумою 500 млн грн, який включатиме понад 60 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів", - зауважують у Приватбанку.

"Зменшення витрат державного Приватбанку на обслуговування безнадійних кредитів сьогодні працює на бюджет держави та всю Україну, оскільки витрати банку на подальше супроводження запропонованого на продаж портфеля з урахуванням судових зборів перевищують очікувану ціну продажу, - відзначає заступник голови правління Приватбанку з питань управління ризиками Лариса Чернишова.

Вона додала, що мова йде виключно про кредити, класифіковані як "безнадійні".

"Тобто свого часу банк пропонував цим клієнтам програми реструктуризації, проводив роботу з погашення заборгованості, використовуючи всі інструменти, включаючи, примусове стягнення", - пояснила Чернишова.

Як наголошують в Приватбанку, умови продажу є чесними та прозорими - права вимоги за таким портфелем будуть запропоновані на платформі системи електронних торгів Мін’юсту OpenMarket ДП "СЕТАМ" та включатимуть лише тіло кредиту та нараховані відсотки.

Продаж боргу буде здійснено шляхом проведення відкритих та прозорих торгів шляхом покрокового зниження початкової (стартової) ціни.

"OpenMarket починає новий етап співпраці з Приватбанком в частині реалізації продажу проблемних активів. Дякую за довіру Наглядовій раді банку. Це вже четвертий державний банк, який розпочав продаж проблемних кредитів на нашому майданчику, і другий з тих хто розпочне продаж портфелей проблемної заборгованості беззаставного сегменту", - наголосив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.

Нагадаємо, станом на 1 листопада 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі склала 37,7%, що на 0,2 відсоткових пункти менше, ніж станом на 1 жовтня, а сума наданих банками кредитів збільшилася на 12,3 млрд гривень.

Зауважимо, як повідомляють в "Опендатабот", державні Приватбанк та Ощадбанк заробили половину від загального прибутку усіх українських банків за 10 місяців 2023 року. Прибутки Приватбанку зросли вдвічі, а в Ощадбанку - аж у 19 разів.