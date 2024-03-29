Приватбанк продал права требования по безнадежным кредитам украинцев на 500 млн грн

Приватбанк успешно реализовал через СЕТАМ права требования по портфелю карточных кредитов объемом почти на 500 миллионов гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что в рамках утвержденной правительством и НБУ политики сокращения проблемной задолженности государственных банков, Приватбанк реализовал через электронный аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) права требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на сумму 491 млн грн.

"К участию в торгах было допущено 2 финансовых учреждения, которые имеют действующую лицензию на предоставление средств в ссуду и/или услуги по факторингу, отвечают требованиям банка, регулятора и соблюдали условия Правил реализации", - отметили в Приватбанке.

Сообщается, что 23 февраля 2024 года были проведены электронные торги с автоматическим снижением стартовой цены (голландская модель проведения аукциона), по итогам которого наибольшее ценовое предложение составило 13 101 000 грн, что на 24% больше минимальной цены, определенной банком.

28 марта 2024 года, по результатам электронных торгов, было подписано Соглашение и права требования были переданы новому кредитору.

"Реализованный банком портфель включает более 79 тысяч "старых" потребительских кредитов предоставленных в предыдущие годы физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов. Из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные - по информации, которая есть в Приватбанке", - уточнили в финучреждении.

Там добавили, что все заемщики, долги которых были отступлены, в течение 10 дней будут уведомлены о факте уступки прав требования, о передаче персональных данных и будет предоставлена информация о новом кредиторе и его контактных данных.

Ранее Приватбанк анонсировал, что планирует продать 60 тысяч потребительских кредитов.

Какое влияние на банковскую систему имеют неработающие кредиты

Большая часть неработающих кредитов негативно влияет в целом на банковскую систему. Банки недополучают доход и теряют деньги. Ущерб, который банки могут понести от окончательно неработающего портфеля, повлияют на капитал финучреждений. Поскольку государство владеет 53,3% чистых активов банковского сектора, это может привести к расходам бюджета на докапитализацию государственных банков.

Как отмечал генеральный директор финкомпании Activitis Павел Матияш, для оптимизации ситуации с неработающими кредитами важно провести детальный аудит проблемного портфеля. Если кредиты окончательно безнадежны и не подлежат возврату, следует принять обоснованное решение по их списанию, поскольку это позволит банкам освободить резервы, которые были сформированы почти под 100% суммы этих кредитов.

Напомним, по состоянию на 1 февраля 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе Украины достигла 36,7%, уменьшившись на 0,6 процентных пункта по сравнению с показателем в 37,3% по состоянию на 1 января.