ПриватБанк продает права требования по безнадежным кредитам украинцев на 4,8 млрд грн

В рамках утвержденной Правительством и НБУ политики сокращения проблемной задолженности государственных банков, ПриватБанк планирует до конца 2024 года продать через СЕТАМ права требования по портфелю карточных кредитов на 4,8 миллиарда гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что планируемый на продажу портфель включает потребительские кредиты прошлых лет, предоставленные физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.

Как отмечают в ПриватБанке, из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные.

Сообщается, что для обеспечения максимально честных и прозрачных условий продаж ПриватБанк продолжит реализацию прав требований по карточным кредитам физических лиц через электронный аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины).

Сейчас ПриватБанк обновляет правила торгов, чтобы привлечь широкий круг потенциальных игроков рынка. Размещение информационного объявления о проведении электронных торгов намечено на август 2024 года. Об условиях и времени их проведения в банке обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в марте 2024 года по результатам торгов на СЕТАМ банк успешно подписал соглашение с победителем электронных торгов по продаже портфеля карточных кредитов общей задолженностью на сумму 491 млн грн стоимостью 13 101 000 грн.

Какое влияние на банковскую систему имеют неработающие кредиты

Большая часть неработающих кредитов негативно влияет в целом на банковскую систему. Банки недополучают доход и теряют деньги. Ущерб, который банки могут понести от окончательно неработающего портфеля, повлияют на капитал финучреждений. Поскольку государство владеет 53,3% чистых активов банковского сектора, это может привести к расходам бюджета на докапитализацию государственных банков.

Как отмечал генеральный директор финкомпании Activitis Павел Матияш, для оптимизации ситуации с неработающими кредитами важно провести детальный аудит проблемного портфеля. Если кредиты окончательно безнадежны и не подлежат возврату, следует принять обоснованное решение по их списанию, поскольку это позволит банкам освободить резервы, которые были сформированы почти под 100% суммы этих кредитов.

Напомним, по данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 июня 2024 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины снизилась до 35%. Это на 0,5 процентных пункта меньше, чем в начале мая 2024 года.