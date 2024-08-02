Кабмин включил в список объектов крупной приватизации завод, конфискованный у сенатора РФ

Кабинет министров Украины внес в список объектов приватизации завод "Мотордеталь-Конотоп", принадлежавший сенатору Совета Федерации РФ Сергею Калашникову. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Включен в перечень объектов крупной приватизации государственной собственности, утвержденный распоряжением КМУ от 16.01.2019 N 36, долю размером 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Мотордеталь-Конотоп"", — сообщил Мельнечук.

Напомним, в мае председатель ФГИУ Виталий Коваль сообщил о подготовке к приватизации завода "Мотордеталь-Конотоп". Отмечается, что предприятие важно для экономики Конотопа и обеспечивает работой более 700 человек.



Что известно о заводе "Мотордеталь-Конотоп"

"Мотордеталь-Конотоп" – один из крупнейших заводов в Европе, занимающийся производством гильз цилиндров для автомобильных, тракторных, корабельных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания. В структуру производства входят чугунно-литейные, механообрабатывающие и вспомогательные цеха.

Согласно данным на официальном сайте, предприятие освоило производство более 1500 наименований гильз для любой автомобильной техники, судов и тепловозов. Кроме того, в производстве гильз используется новейшее высокотехнологичное оборудование фирм Junker, Takisawa, Gildemeister, Gehring, Emco, Okuma, Nagel и т.д.

Их клиенты – известные компании, вроде Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

Причастность русского сенатора

В 2023 году Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать в доход государства 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь – Конотоп", принадлежавшее сенатору совета федерации РФ Сергею Калашникову.

По данным СБУ, до полномасштабного вторжения в РФ продукцию украинского завода российский сенатор Калашников поставлял для нужд российского военно-промышленного комплекса. В частности, уникальные комплектующие завода конотопа были необходимы россиянам для производства собственных военных кораблей.

Кроме того, сенатор совета федерации РФ от Костромской области Калашников голосовал за ратификацию "договоров" о признании так называемых Л/ДНР. А после начала полномасштабного вторжения РФ он поддержал "присоединение" временно оккупированных регионов Украины к России.

Напомним, что Калашников находится под санкциями Украины с 7 сентября 2022 года. Вскоре он попал под санкции Европейского союза и США. Впрочем, Великобритания, Швейцария и Канада ввели ограничения против россиянина еще в марте 2022 года.