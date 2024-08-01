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ФГИ выставил на продажу Запорожский производственный алюминиевый комбинат

ФГИ выставил на продажу Запорожский производственный алюминиевый комбинат
Фото: zprz.city

Фонд госимущества Украины объявил о проведении онлайн-аукциона по приватизации Запорожского алюминиевого производственного комбината. Аукцион состоится 6 августа в системе Прозорро.Продажи с начальной ценой 151,9 миллиона гривен. Срок подачи предложений до 5 августа.

Отметим, что на продажу выставляется пакет акций, составляющий 97,5458% уставного капитала Запорожского алюминиевого производственного комбината. Ранее акции принадлежали российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Завод расположен в Запорожье по адресу Южное шоссе, 15 и специализируется на производстве алюминия.

"Акционерное общество "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" является прекрасным brownfield-проектом, поскольку расположено в городе Запорожье, рядом с автомобильным путем национального значения Н08. Среди преимуществ объекта — большая общая площадь помещений и земельного участка. Новый собственник может рассматривать объект для ведения бизнеса или его релокации”, – добавляют в ФГИ.

На балансе ПАО находится 1497 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры общей площадью 370 929,85 м². В состав объекта также входит 291 единица транспортных средств и спецтехники. Недвижимость расположена на 25 зарегистрированных земельных участках общей площадью 216,0856 га.

По состоянию на 31 мая 2023 года часть недвижимого имущества предприятия общей площадью 6755,6 м² была передана в аренду согласно 8 договорам, срок действия которых длится до 1 сентября 2065 года.

Собственность предприятия также включает 18 объектов государственной собственности, не вошедших в уставный капитал общества (включая 2 укрытия, приборы, радиостанции, инженерные сети, автодороги и т.п.).

Однако предприятие имеет 6,44 миллиарда гривен просроченной кредиторской задолженности. Условия аукциона обязывают нового собственника погасить долги по зарплате и перед бюджетом в течение 18 месяцев, а также сохранять рабочие места работников в течение 6 месяцев.

О "ЗАлК"

Запорожский производственный алюминиевый комбинат (ЗАлК) являлся единственным производителем первичного алюминия в Украине до фактического прекращения его деятельности. Однако в 2000-х он перешел в собственность к российским компаниям, фактически уничтожившим производство.

Напомним, в 2000 году Фонд государственного имущества Украины провел открытые торги на продажу контрольного пакета акций (68,01%) ЗАлК. Победителем тендера стало ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест", предложившее лучшие инвестиционные условия, чем другие участники. Однако "АвтоВАЗ-Инвест" не выполнил свои инвестиционные обязательства по модернизации производства.

После нескольких смен владельцев, в 2007 году контроль над комбинатом перешел в российскую объединенную компанию "Русал", принадлежащую миллиардеру Олегу Дерипаске.

Из-за неудовлетворительного состояния предприятия и невыполнения российской компанией "Русал" своих инвестиционных обязательств,   22 марта 2012 года Хозяйственный суд Киева принял решение о возвращении 68% акций ЗАлК в собственность государства Украина. Это решение было подтверждено Киевским апелляционным хозяйственным судом, однако "Русал" обжаловал его в порядке.

12 марта 2015 года Верховный Суд Украины подтвердил решение о возвращении 68,01% акций ЗАлК в государственную собственность из-за невыполнения инвестиционных обязательств.   "Русал" заявил о намерении обжаловать это решение в международных судах,   но 27 сентября 2016 года Высший хозяйственный суд Украины оставил в силе решение о возвращении акций государству.

В мае 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал введение санкций против Олега Дерипаски,   владевший 48% долей "Русал",   в связи с российской вооруженной агрессией против Украины. Из-за санкций США Дерипаска вышел из совета директоров "Русала" в конце мая 2018 года.

В сентябре 2018 года Служба безопасности Украины обратилась в СНБО с просьбой применить санкции в отношении компаний "Русал", "Judson Trading Limited" и других лиц,   которых СБУ считает причастными к уничтожению Запорожского производственного алюминиевого комбината. По заключению экспертов государству был нанесен ущерб более чем на 39 миллионов долларов и 100 миллионов гривен.

Напомним, в феврале 2024 года Запорожский производственный алюминиевый комбинат был национализирован. Следовательно, ФГИ стал владельцем 97,5% акций завода, ранее принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Автор:
Екатерина Краснодомская