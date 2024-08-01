ФДМУ виставив на продаж Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат

Фонд держмайна України оголосив про проведення онлайн-аукціону з приватизації Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату. Аукціон відбудеться 6 серпня в системі “Прозорро.Продажі” з початковою ціною 151,9 мільйона гривень. Термін подання пропозицій до 5 серпня.

Зазначимо, що на продаж виставляється пакет акцій, що становить 97,5458% статутного капіталу Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату. Раніше акції належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Завод розташований у Запоріжжі за адресою Південне шосе, 15, і спеціалізується на виробництві алюмінію.

“Акціонерне товариство “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” є чудовим brownfield-проєктом, оскільки розташоване у місті Запоріжжя, поруч з автомобільним шляхом національного значення Н08.Серед переваг об’єкта — велика загальна площа приміщень та земельної ділянки. Новий власник може розглядати об’єкт для ведення бізнесу або його релокації”, - додають у ФДМУ.

На балансі ПАТ знаходиться 1 497 одиниць нерухомого майна та інфраструктури загальною площею 370 929,85 м². До складу об’єкта також входять 291 одиниця транспортних засобів і спецтехніки. Нерухомість розташована на 25 зареєстрованих земельних ділянках загальною площею 216,0856 гектари.

Станом на 31 травня 2023 року частина нерухомого майна підприємства загальною площею 6 755,6 м² була передана в оренду згідно з 8 договорами, термін дії яких триває до 1 вересня 2065 року.

Власність підприємства також включає 18 об'єктів державної власності, які не увійшли до статутного капіталу товариства (включаючи 2 укриття, прилади, радіостанції, інженерні мережі, автошляхи тощо).

Проте, підприємство має 6,44 мільярда гривень простроченої кредиторської заборгованості. Умови аукціону зобов'язують нового власника погасити борги із зарплати та перед бюджетом протягом 18 місяців, а також зберігати робочі місця працівників протягом 6 місяців.

Про "ЗАлК"

Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат (ЗАлК) був єдиним виробником первинного алюмінію в Україні до фактичного припинення його діяльності. Проте у 2000-х він перейшов у власність до російських компаній, які фактично знищили виробництво.

Нагадаємо 2000 році Фонд державного майна України провів відкриті торги на продаж контрольного пакета акцій (68,01%) ЗАлК. Переможцем тендеру стало ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест", яке запропонувало кращі інвестиційні умови, ніж інші учасники. Однак, "АвтоВАЗ-Інвест" не виконав свої інвестиційні зобов'язання щодо модернізації виробництва.



Після кількох змін власників, у 2007 році контроль над комбінатом перейшов до російської об'єднаної компанії "Русал", яка належить мільярдеру Олегу Дерипасці.

Через незадовільний стан підприємства та невиконання російською компанією "Русал" своїх інвестиційних зобов'язань, 22 березня 2012 року Господарський суд міста Києва ухвалив рішення про повернення 68% акцій ЗАлК у власність держави Україна. Це рішення було підтверджене Київським апеляційним господарським судом, проте "Русал" оскаржив його у касаційному порядку.

12 березня 2015 року Верховний Суд України підтвердив рішення про повернення 68,01% акцій ЗАлК у державну власність через невиконання інвестиційних зобов'язань. "Русал" заявив про намір оскаржити це рішення в міжнародних судах, але 27 вересня 2016 року Вищий господарський суд України залишив в силі рішення про повернення акцій державі.

У травні 2018 року Рада національної безпеки і оборони України підтримала введення санкцій проти Олега Дерипаски, який володів 48% часткою "Русал", у зв'язку з російською збройною агресією проти України. Через санкції США Дерипаска вийшов з ради директорів "Русалу" в кінці травня 2018 року.

У вересні 2018 року Служба безпеки України звернулася до РНБО з проханням застосувати санкції щодо компаній "Русал", "Judson Trading Limited" та інших осіб, яких СБУ вважає причетними до знищення Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату. За висновком експертів державі було завдано збитків на понад 39 мільйонів доларів та 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат був націоналізований. Відтак, ФДМУ став власником 97,5% акцій заводу, які раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці.