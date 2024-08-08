Велика приватизація: одного з найбільших виробників газобетонних виробів продають за майже мільярд гривень

Фонд державного майна визначив стартову ціну топового об'єкта приватизації – одного з найбільших виробників газобетонних виробів компанії "Аерок". Конфіскований у російського олігарха Андрія Молчанова актив виставлять на продаж за 965 млн 325 тис 520 грн.

Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.

За його словами, стартову ціну для продажу 100% державної частки ТОВ "Аерок" у сумі 965 млн 325 тис 520 грн 8 серпня визначила аукціонна комісія Фонду держмайна.

Коваль нагадав, що ТОВ "Аерок" є одним з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні і має потужності у Київській та Львівській областях.

Коваль також повідомив, що ключовими умовами продажу є:

збереження основного виду діяльності підприємства;

погашення заборгованостей із зарплати та перед бюджетом;

недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців;

дотримання вимог природоохоронного законодавства;

виконання діючого колективного договору та укладання нового.

Як наголосив очільник ФДМ, ці умови спрямовані на забезпечення стабільної роботи підприємства, захист інтересів працівників та дотримання екологічних стандартів новим власником.

"Наступний етап - подання на затвердження Уряду умов продажу та стартової ціни. Після цього ФДМУ оголосить дату проведення аукціону в системі Prozorro.Продажі", - наголосив Коваль.

Він додав, що кошти від приватизації таких активів спрямовуються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Це означає, що кожна вкладена гривня працюватиме на відновлення України.

Що відомо про ТОВ "Аерок"

ТОВ "Аерок" було передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році. До того "Аерок" через "Групу ЛСР" (РФ) належав підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову.

Компанія була заснована у грудні 2006 року для будівництва заводу з виробництва автоклавного газобетону у місті Березань Київської області та у 2008 році в Обухові.

Раніше Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про зняття всіх арештів з корпоративних прав підсанкційного заводу "Аерок".

У липні Кабінет міністрів України включив державні частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок" до переліку об’єктів великої приватизації.

Велика приватизація

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.