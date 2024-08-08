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Велика приватизація: одного з найбільших виробників газобетонних виробів продають за майже мільярд гривень
Фонд державного майна визначив стартову ціну топового об'єкта приватизації – одного з найбільших виробників газобетонних виробів компанії "Аерок". Конфіскований у російського олігарха Андрія Молчанова актив виставлять на продаж за 965 млн 325 тис 520 грн.
Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.
За його словами, стартову ціну для продажу 100% державної частки ТОВ "Аерок" у сумі 965 млн 325 тис 520 грн 8 серпня визначила аукціонна комісія Фонду держмайна.
Коваль нагадав, що ТОВ "Аерок" є одним з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні і має потужності у Київській та Львівській областях.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Коваль також повідомив, що ключовими умовами продажу є:
- збереження основного виду діяльності підприємства;
- погашення заборгованостей із зарплати та перед бюджетом;
- недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців;
- дотримання вимог природоохоронного законодавства;
- виконання діючого колективного договору та укладання нового.
Як наголосив очільник ФДМ, ці умови спрямовані на забезпечення стабільної роботи підприємства, захист інтересів працівників та дотримання екологічних стандартів новим власником.
"Наступний етап - подання на затвердження Уряду умов продажу та стартової ціни. Після цього ФДМУ оголосить дату проведення аукціону в системі Prozorro.Продажі", - наголосив Коваль.
Він додав, що кошти від приватизації таких активів спрямовуються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Це означає, що кожна вкладена гривня працюватиме на відновлення України.
Що відомо про ТОВ "Аерок"
ТОВ "Аерок" було передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році. До того "Аерок" через "Групу ЛСР" (РФ) належав підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову.
Компанія була заснована у грудні 2006 року для будівництва заводу з виробництва автоклавного газобетону у місті Березань Київської області та у 2008 році в Обухові.
Раніше Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про зняття всіх арештів з корпоративних прав підсанкційного заводу "Аерок".
У липні Кабінет міністрів України включив державні частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок" до переліку об’єктів великої приватизації.
Велика приватизація
У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.
Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:
- Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);
- Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);
- ПАТ "Центренерго";
- Одеський припортовий завод;
- готель "Україна";
- ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);
- ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);
- Уманський лікеро-горілчаний завод.
Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.