ФГИ выставил на аукцион имущество Зарубинского спиртового завода

Фонд госимущества Украины выставил на приватизацию единый имущественный комплекс государственного предприятия "Зарубинский спиртовый завод" в Тернопольской области.

Об этом сообщил глава ФГИ Виталий Коваль.

Он рассказал, что это действующее предприятие, специализирующееся на производстве биоэтанола и имеющее значительный потенциал для расширения производства.

Аукцион состоится 7 августа в системе "Прозорро.Продажи". Прием заявок продлится до 20:00 6 августа.

Стартовая цена лота — 219 135 738 грн (без НДС).

"Приватизация завода открывает возможности для модернизации производства и увеличения объемов выпуска биотоплива", — говорится в сообщении главы Фонда.

Также отмечается, что покупатель спиртзавода будет обязан в течение шести месяцев со дня перехода права собственности обеспечить погашение долгов по заработной плате и перед бюджетом, а также не допустить увольнения работников приватизированного предприятия по инициативе покупателя или уполномоченного им органа.

Что известно о лоте

В состав единого имущественного комплекса входят 49 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры, 27 единиц транспорта и спецтехники, а также 606 единиц движимого имущества.

Производство расположено на 4 земельных участках общей площадью 23,6 га в с. Зарубинцы Тернопольской области. Общая площадь объекта – 27 257 м².

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.03.2024 – 128 человек.

Объем реализации продукции, в том числе экспортной, за период 2021 г. – I квартал 2024 г. составил 1 219 953,0 тыс. грн., в том числе экспортной – 54 249,3 тыс. грн.

"Модернизация Зарубинского спиртзавода будет способствовать укреплению энергетической независимости Украины и развитию сектора возобновляемых источников энергии", – отметил Коваль.

Подробная информация об объекте приватизации — по ссылке.

Приватизация спиртзаводов

Приватизация спиртовой отрасли в Украине продолжается, невзирая на полномасштабное российское вторжение. Она проходит в рамках утвержденной в 2019 году реформы демонополизации отрасли, существование которой накладывало характерные признаки на рынок спирта в стране – закрытость, несправедливое ценообразование, коррупцию, злоупотребление и огромный теневой рынок спирта.

Так, в августе 2023 года Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион Струтинский спиртзавод во Львовской области, начальная цена которого составила 31,3 млн. грн.

Также сообщалось, что на заседании 12 декабря Кабинет Министров Украины принял решение о дальнейшей приватизации Ичнянского спиртового завода (Черниговская область) и Червоненского завода продтоваров (Житомирская область).

В апреле Фонд госимущества Украины выставил на приватизацию единственный имущественный комплекс ГП "Лохвицкий спиртовой комбинат", расположенный в Полтавской области.

В мае ФГИ выставил на приватизацию единый имущественный комплекс ГП "Шабалиновский спиртовой завод" в Черниговской области.

В июне ФГИ провел успешную приватизацию Зирненского спиртзавода, а также выставил на приватизацию Бджильнянский спиртзавод в Винницкой области.

Детальнее о приватизации спиртзаводов в Украине читайте в статье Delo.ua "Спиртзаводы на продажу: Как государство лишается убыточных активов и зачем их покупает бизнес".