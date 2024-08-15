ФГИ планирует приватизировать крупнейший актив российского олигарха Дерипаски в Украине

ФГИ готовится к приватизации Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего российскому олигарху Олегу Дерипаске. В настоящее время регистрируются здания и транспорт МВЗ для увеличения его уставного капитала. Об этом говорится в сообщении фонда, пишет Liga.net.

Высший антикоррупционный суд изъял 100% корпоративных прав МГЗ, ранее контролируемых Дерипаской, а также более 150 зданий и 200 единиц транспорта.

В настоящее время Фонд госимущества занимается регистрацией имущества. После этого начнется процесс крупной приватизации Николаевского глиноземного завода.

Дерипаска потерял последний крупный актив в Украине: национализирован Николаевский глиноземный завод

Николаевский глиноземный завод – одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. Дерипаска получил контроль над предприятием в начале 2000-х.

В 2016 году Украина ввела санкции против компаний Олега Дерипаски – ОК "Русал" и связанной с ней кипрской Judson Trading Limited. В следующем году на Николаевском глиноземном заводе сообщили, что Русал якобы продал МГЗ сырьевому трейдеру Glencore (Швейцария). Впрочем, в 2018 году стало известно, что Дерипаска сохранил контроль над заводом.

1 марта 2022 года Русал заявил, что прекратил производство на Николаевском глиноземном заводе из-за войны. Ранее предприятие выпускало 1,7 млн т глинозема в год (около 20% общего выпуска глинозема Русала), это был второй по размеру глиноземный актив компании Дерипаски.

С июня 2022 до февраля 2024 года корпоративные права МГЗ находились под арестом, завод последние два года не работает.

В июле 2022 года по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество МГЗ, а именно 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники и 32 млн грн на депозитном счете Государственной таможенной службы .

Позднее в том же месяце МГЗ было передано в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В мае 2023 года глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявлял, что на МГЗ осталось всего 300 сотрудников из 6 000, которые были до войны. Они в основном заняты охраной и обслуживанием шламовых полей.

Добавим, что бывший владелец МОС Олег Дерипаска находится под санкциями США и Европейского союза. Как указывают в Офисе генпрокурора, основаниями для их применения явилось отмывание денег в интересах государства-агрессора РФ.