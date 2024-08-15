ФДМУ планує приватизувати найбільший актив російського олігарха Дерипаски в Україні

ФДМУ готується до приватизації Миколаївського глиноземного заводу, який раніше належав російському олігарху Олегу Дерипасці. Наразі реєструються будівлі та транспорт МГЗ для збільшення його статутного капіталу. Про це йдеться у повідомлені фонду, пише Liga.net.

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд вилучив 100% корпоративних прав МГЗ, раніше контрольованих Дерипаскою, а також понад 150 будівель і 200 одиниць транспорту.

Наразі Фонд держмайна займається реєстрацією майна. Після цього розпочнеться процес великої приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

Дерипаска втратив останній великий актив в Україні: націоналізовано Миколаївський глиноземний завод

Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000‑х.

У 2016 році Україна ввела санкції проти компаній Олега Дерипаски – ОК "Русал" і пов'язаної з нею кіпрської Judson Trading Limited. Наступного року на Миколаївському глиноземному заводі повідомили, що Русал нібито продав МГЗ сировинному трейдеру Glencore (Швейцарія). Втім, у 2018 році стало відомо, що Дерипаска зберіг контроль над заводом.

1 березня 2022 року Русал заявив, що припинив виробництво на Миколаївському глиноземному заводі через війну. Раніше підприємство випускало 1,7 млн т глинозему на рік (близько 20% загального випуску глинозему Русалу), це був другий за розміром глиноземний актив компанії Дерипаски.

З червня 2022 року до лютого 2024 року корпоративні права МГЗ перебували під арештом, завод останні два роки не працює.

У липні 2022 року за клопотаннями прокурорів було арештовано майно МГЗ а саме 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки та 32 млн грн на депозитному рахунку Державної митної служби.

Пізніше того ж місяця, МГЗ було передано в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявляв, що на МГЗ залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

Додамо, що колишній власник МГЗ Олег Дерипаска перебуває під санкціями США та Європейського союзу. Як вказують в Офісі генпрокурора, підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах держави-агресора РФ.