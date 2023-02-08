Росіянин Дерипаска намагається обійти санкції за допомогою австрійця Вольфа та підставних компаній, - експерти

Політичні експерти Світлана Кушнір та Олександр Голобуцький розповіли, як російський олігарх Олег Дерипаска, що знаходиться під санкціями України, Європейського союзу та США, намагається обійти їх за допомогою підставних компаній та свого давнього австрійського бізнес-партнера Зігфрида Вольфа.

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"Ніяких шпигунських таємниць – всі прізвища давно відомі всім зацікавленим сторонам. Наприклад, той же Зиґфрід Вольф. Громадянин Австрії. "Молодший партнер" (як політкоректно помінялась термінологія з банального "зіцголова" початку 20 ст!) російського олігарха Олєґа Дєріпаскі. Після Євромайдану виконував функції номінального представника Дєріпаскі на Харківському тракторному заводі. Після викриття СБУ схеми "продав" частку Дєріпаскі Олександру Ярославському. І сильно образився на СБУ: як забирався з України, заявив, що більше "не хоче мати з цією країною нічого спільного", - повідомляє Голобуцький.

Світлана Кушнір в свою чергу розповідає, що наближений до Кремля олігарх через підставні компанії та того ж Вольфа скуповує активи західних компаній, що вирішили ліквідувати свій бізнес в Росії після початку неприкритої широкомасштабної агресії проти України.

"Західні власники продають компанії не на пряму, а через фірми-прокладки, так би мовити, аби репутацію не бруднити у зв'язках з росіянином Дерипаскою, який, по факту, через два-три "коліна" схеми - раз! і кінцевий бенефіціар через свого давнього бізнес-партнера Зігфрида Вольфа, громадянина Австрії. Як все у них просто: поки в Україні війна, а росія є руконепотискаєма, то... створили фірми "Промавтоконсалт" і "НН-Інвест" (з нейтральними назвами, з яких мало що зрозуміло про діяльність), а директором призначили Романа Вовка. І як же дивно сталося, що саме цей Вовк за сумісництвом ще й ... перекладачем виявився того ж таки Зігфріда Вольфа, та й працював в структурі "Главстроя", що афільована з Дерипаскою", - повідомила Кушнір.

За сумісництвом Вовк є діючим співробітником керуючої компанії ГАЗ того ж Дерипаски. Чи спеціально підбирали Зігфриду Вольфу перекладача с прізвищем Вовк (німецькою – Wolf) аби ще більше заплутати оборудки з активами сказати важко, але факт принаймні цікавий.

Політексперти вказують, що за допомогою Вольфа Дерипаска має намір з великим дисконтом купити промислові потужності Volkswagen Group в Калузі (РФ). Таким чином, росіянин не лише уникне дію санкцій але й буде наповнювати бюджет держави-агресора. Одним лише заводом у Калузі Дерипаска може не обмежитись. Вольф може запропонувати своєму старшому партнерові й ті російські активи, що належать німецьким компаніям, де сам Вольф є членом ради директорів. Як наприклад, російське підприємство великого постачальники автокомплектуючих Shaeffler Group, або виробника шин Continental, де Shaeffler є контролюючим акціонером. На кого саме працює Вольф та його перекладач Вовк – на продавця чи покупця – зрозуміти в даному контексті не важко.

"Україна вплинути на ситуацію не може ніяк: той же Вольф не має тут ані майна, ані рахунків, Застосовувати санкції в Україні просто нема до чого. Це суто в компетенції ЄС. Ну і США", - відмічає Голобуцький.

Політологи піддали критиці позицію бюрократів ЕС та західних корпорацій, що згодні заплющувати очі на подібні оборудки. Вони також впевнені, що за допомогою компаній-прокладок та Вольфа Дерипаска зможе налагодити постачання в РФ в обхід санкцій комплектуючих для тих активів, що наразі Дерипаска поглинає. Таким чином, заводи продовжать працювати.

Нагадаємо, що в Україні Дерипаска раніше серед іншого контролював Миколаївський глиноземний завод, активи якого наразі арештовані.

У січні цього року в США був заарештований колишній агент Федерального бюро розслідувань Чарльз Макгонігал, якого підозрюють у роботі на Дерипаску в обхід накладених санкцій.