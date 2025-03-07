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Минюст подал второй иск к российскому олигарху Дерипаске по поводу конфискации активов

Олег Дерипаска
Олег Дерипаска. Фото: росСМИ

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд второй иск с требованием конфискации активов российского олигарха Олега Дерипаски и компании "Русал" в доход государства.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

В поданном иске ведомство просит взыскать с Дерипаски в доход государства более 440 тысяч тонн бокситов (сырье для производства глинозема, из которого изготавливают алюминий) и 110 тысяч тонн глинозема общей стоимостью более 2 млрд грн. Об обнаружении этих активов было сообщено СБУ.

По данным ведомства, подконтрольная олигарху компания "Русал" поставляла алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса, непосредственно производящим военную технику, оружие и боеприпасы для вооруженных сил РФ.

Также установлено, что Дерипаска владеет промышленным конгломератом "Российские машины", в состав которого входит "Военно-промышленная компания" – главный поставщик вооружения и оборудования для российских военных. В частности, компании конгломерата производят бронетранспортеры-амфибии БТР-80, БТР-82А, АМН 233114 "Тигр-М" и другие боевые машины по заказу Минобороны РФ.

Арест активов Олега Дерипаски

Напомним, в конце января 2025 года, по материалам СБУ, суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска.

Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в Украине еще до полномасштабного вторжения. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину. Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 млрд. грн.

По решению Высшего антикоррупционного суда в доход государства изъяли 100% корпоративных прав Николаевского глиноземного завода, ранее контролируемого Дерипаской. В августе 2024 года в ФГИУ   сообщили, что Украина собирается приватизировать предприятие.

Дерипаска входит в ближайшее окружение российского диктатора Владимира Путина и занимается производством продукции для военно-промышленного комплекса РФ. В частности, его заводы изготавливают компоненты к баллистическим ракетам Искандер, боевым дронам и радиолокационным системам.

Автор:
Татьяна Бессараб