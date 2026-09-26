Україна ввела санкції проти 44 осіб, причетних до незаконних "виборів" РФ

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 44 осіб, причетних до проведення незаконних “виборів” до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. До санкційного списку увійшли особи, які, за даними української влади, сприяють окупації територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму й Севастополя.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Офісу президента.

Санкції проти 44 осіб

До санкційного списку увійшли особи, які, за даними української влади, діють в інтересах Росії та сприяють окупації територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму і Севастополя.

Серед них є люди, яких раніше обирали до незаконно створених окупаційними адміністраціями місцевих рад. Також під санкції потрапили пропагандистка Ірина Куксенкова та колишній український депутат Юрій Онищук, який після окупації Мелітополя почав співпрацювати з російською стороною.

В Україні наголошують, що проведення російських "виборів" на тимчасово окупованих територіях не має юридичних наслідків. Київ вважає такі дії порушенням міжнародного права та не визнає їхніх результатів.

"Окупація не дає жодного суверенітету. Жодні “вибори”, “референдуми” чи “округи” цього статусу не змінюють", - заявив радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, російські "вибори" супроводжувалися фальсифікаціями, примусовим голосуванням та маніпуляціями з показниками явки. В Україні вважають, що Росія використовує такі процеси для закріплення контролю над окупованими територіями.

Інформацію про осіб, які потрапили під українські санкції, планують передати міжнародним партнерам для подальшої координації санкцій.

Російські "вибори" на тимчасово окупованих територіях України не визнали Україна та її міжнародні партнери, зокрема країни ЄС, Велика Британія, Швейцарія, Норвегія, Австралія, Канада та Нова Зеландія.

Нагадаємо, 19 вересня президент США Дональд Трамп підписав закон покійного сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії.