Из-за российских обстрелов обесточена часть Киева: продолжаются аварийные работы

В результате вражеских обстрелов произошло отключение нескольких элементов электрической сети, которой обеспечивается питание города Киева. Поэтому в отдельных районах столицы возникли перебои с электроснабжением значительного количества потребителей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

В настоящее время специалисты осуществляют заживление обесточенных абонентов. Это потребует определенного времени.

Призыв к экономному потреблению и информационная тишина

Энергетики обратились к гражданам с призывом:

если сейчас есть электроэнергия, потреблять ее бережливо;

учитывать, что оперативная информация о последствиях атак и состоянии энергосистемы публикуется исключительно на официальных ресурсах, взвешенно и без лишней детализации;

использовать только проверенные источники и не распространять материалы, которые могут помочь врагу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве снова аварийные отключения, а метро и транспорт работают с перебоями. В столице в результате российской атаки произошло аварийное отключение электроэнергии, графики отключений временно бездействовали, а проблемы с питанием повлияли на движение поездов на "красной" линии метро.