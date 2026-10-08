Через російський обстріл знеструмлено частину Києва: тривають аварійні роботи

Унаслідок ворожого обстрілу сталося вимкнення кількох елементів електричної мережі, якою забезпечується живлення міста Києва. Через це в окремих районах столиці виникли перебої з електропостачанням значної кількості споживачів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Наразі фахівці здійснюють заживлення знеструмлених абонентів. Це вимагатиме певного часу.

Заклик до ощадливого споживання та інформаційна тиша

Енергетики звернулися до громадян із закликом:

якщо зараз є електроенергія, споживати її ощадливо;

враховувати, що оперативна інформація про наслідки атак і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах, виважено і без зайвої деталізації;

користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Києві знову аварійні відключення, а метро і транспорт працюють з перебоями. У столиці внаслідок російської атаки сталося аварійне відключення електроенергії, графіки відключень тимчасово не діяли, а проблеми з живленням вплинули на рух поїздів на "червоній" лінії метро.